AKTIEN-FLASH Klöckner & Co auf Hoch seit 2023 - Analysten sehen noch Potenzial Eine Kaufempfehlung und Kurszielerhöhungen haben den Aktien von Klöckner & Co am Donnerstag auf einen neuerlichen Höchststand seit 2023 geholfen. Die Papiere des Stahlhändlers kletterten um fast zehn Prozent auf 7,52 Euro. Analyst Jens …