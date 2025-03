Deutschlands Beliebteste Anbieter - Life & Living Award 2025 / Die Gewinner des "Life & Living Award" in 67 Kategorien - Verbrauchervotum rund um Wohnen, Haus und Garten

Berlin (ots) - Zufriedenheit ist oft der Schlüssel zum Erfolg - doch welche

Marken und Unternehmen aus den Bereichen Wohnen, Haus und Garten überzeugen ihre

Kundinnen und Kunden am meisten? Eine Antwort gibt der "Life & Living Award

2025" des Deutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensenders

ntv. Die feierliche Preisverleihung findet heute Abend in der

Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt (Sendehinweis: ntv service, Montag,

17.03.2025, 18:35 Uhr) .



Ausgezeichnet werden jährlich die beliebtesten Anbieter Deutschlands, die mit

ihren Produkten und Dienstleistungen rund um das Wohnen und den Alltag zu Hause

überzeugen. Der "Life & Living Award 2025" basiert auf einer umfangreichen

Verbraucherbefragung, in die mehr als 50.000 Stimmen eingeflossen sind. In der

aktuellen Befragung bewerteten die Kundinnen und Kunden insgesamt 618

Unternehmen und Marken.





