Liechtenstein Life launcht Pension-Tarif mit Steuervorteil, Renditechance und Flexibilität

Schaan (ots) - Liechtenstein Life baut das Angebot an Fondspolicen auf dem

deutschen Markt weiter aus. Neu im Programm ist eine moderne Basisrente, die

speziell auf unternehmerisch denkende Kunden zugeschnitten ist und es

ermöglicht, Steuervorteile mit attraktiven Renditechancen und maximaler

Flexibilität zu kombinieren. Durch ein umfassendes Fondsportfolio sowie eine

optionale Garantie können Kunden die Altersvorsorge nach den eigenen Rendite-

und Sicherheitspräferenzen strategisch planen und flexibel anpassen.

Insbesondere Selbständige, Existenzgründer und Gutverdiener können profitieren.



Fürs Alter vorsorgen und dabei erhebliche Steuervorteile nutzen - mit der

staatlich geförderten Basisrente geht das ab 2025 leichter denn je. Seit

Jahresanfang gelten höhere Steuerfreibeträge in der Ansparphase, die in die

Altersvorsorge investiert werden können. Zu Rentenbeginn wird das angesparte

Kapital in eine garantierte monatliche Rente umgewandelt - und diese wird erst

ab 2058 voll besteuert. Hier setzt der neue Tarif Liechtenstein Life Pension an,

der außerdem einen starken Renditehebel und besondere Gestaltungsspielräume

bietet und sich speziell an unternehmerisch denkende Kunden richtet.









Liechtenstein Life Pension bietet vor allem unternehmerisch denkenden Kunden

einen Basisrente-Tarif, der sich flexibel an die jeweilige Lebens- und

Einkommenssituation anpassen lässt. Kunden können verschiedene

Investmentmöglichkeiten in über 240 Fonds wählen, darunter über 120 ETFs und

über 150 ESG-konforme Nachhaltigkeitsfonds. Versicherungsnehmer und ihre

Vermittler können sich ihr Portfolio nach individuellen Zielen und Bedürfnissen

selbst zusammenstellen oder eine passende Strategie wählen. Von Beginn an kann

in bis zu 10 Fonds gleichzeitig investiert werden. Fondsswitches und Fondsshifts

sind zwölf Mal pro Kalenderjahr kostenlos möglich. Bei Bedarf lassen sich das

Investment und die Höhe der Beiträge auch während der Laufzeit ändern sowie die

Altersvorsorge mit Zuzahlungen und Einmalbeiträgen aufstocken.

Versicherungsnehmer können im Rahmen der Police auch spätere Neuentwicklungen

von Liechtenstein Life integrieren. Darüber hinaus haben sie die Option, den

Versicherer für die Auszahlung der Rente frei zu wählen und die angesparte

Versicherungssumme kurz vor Rentenbeginn zu übertragen.



Zudem haben Kunden die Möglichkeit, den für sie optimalen Mix aus Rendite und

Garantie selbst zu bestimmen: Dafür stehen verschiedene Garantielevel von 0 %,

50 % oder 80 % der eingezahlten Beiträge zur Auswahl, die auch angepasst werden

können. Bei langfristig guten Geschäftsaussichten können Kunden zum Beispiel die





