Alibaba zündet KI-Rakete, doch Aktie reagiert kaum! Was ist da los?

Bisher nutzte Quark seine eigenen KI-Modelle namens QuarkLLM. Die Integration von Qwen AI soll nun tiefere Einblicke und effizientere Prozesse ermöglichen, teilte Alibaba am Donnerstag mit.

Milliardeninvestitionen für KI-Dominanz

Um sich langfristig zu behaupten, kündigte Alibaba bereits letzten Monat eine massive Investition von 380 Milliarden Yuan (rund 52,5 Milliarden US-Dollar) in den Ausbau seiner Cloud- und KI-Infrastruktur an. Die jüngsten Benchmarks zeigen, dass das KI-Modell von Qwen wettbewerbsfähig ist und mit den fortschrittlichsten Lösungen auf dem Markt mithalten kann.

Erst letzte Woche stellte Alibaba das Modell QwQ-32B vor, das nach Angaben des Unternehmens mit Spitzenmodellen wie DeepSeek-R1 mithalten kann. Die KI-Forschung wird zu einer strategischen Priorität, denn nur durch praktische Anwendungen kann die Technologie ihren vollen Nutzen entfalten, betonte Alibaba-Chef Joe Tsai in einem Beitrag für die South China Morning Post.

Starke Partnerschaften - Konkurrenz für OpenAI?

Alibaba baut sein Netzwerk auch mit strategischen Kooperationen aus. So kündigte das Start-up Butterfly Effect am Dienstag eine Partnerschaft mit dem Konzern an. Deren Produkt Manus AI, das von der chinesischen Firma Monica entwickelt wurde, wird als General-AI-Agent positioniert, der besser sein soll als OpenAIs DeepResearch.

Auch mit Apple hat Alibaba eine weitreichende Kooperation vereinbart. Künftig soll Alibabas KI-Technologie in iPhones integriert werden – ein großer strategischer Schachzug, um sich gegen OpenAI und andere westliche Anbieter zu behaupten.

Marktreaktionen verhalten

Trotz der ehrgeizigen Pläne und des technologischen Fortschritts fiel die Alibaba-Aktie am Donnerstag um 2,45 Prozent auf 131,5 Hongkong-Dollar (rund 16,9 US-Dollar). Ob sich die Milliardeninvestitionen langfristig auszahlen und Alibaba sich als führender KI-Anbieter etablieren kann, bleibt abzuwarten.

Eines ist jedoch klar: Der Wettlauf um die Vorherrschaft in der Künstlichen Intelligenz ist längst in vollem Gange – und Alibaba will ganz vorne mitspielen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alibaba Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 123,6EUR auf Tradegate (13. März 2025, 13:13 Uhr) gehandelt.





