Glänzende Aussichten für Gold und Silber / Auch zum Jahresstart 2025 (FOTO)

Frankfurt (ots) - Nichts ist so beständig wie Veränderung - das gilt leider auchfür das Thema Vermögensaufbau bzw. -sicherung. Und obwohl es wieder Zinsen fürdas Ersparte gibt, sorgen die weiterhin hohen Lebenshaltungskosten füranhaltende Unsicherheit. Hinzukommt eine stetig älter werdende Gesellschaft, diesich vermehrt Gedanken darüber macht, wie der persönliche Lebensstandard imAlter erhalten werden kann. Da ist es nur verständlich, dass sich die meistenMenschen fragen, wie sie am besten etwas zur Seite legen können. Eine Variante,die sich bereits im Jahr 2024 wachsender Beliebtheit erfreut hat, ist der Kaufvon Edelmetallen wie Gold (https://www.reisebank.de/magazin/goldstudie-2024) undSilber. Die Experten der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) erklären, was denReiz daran ausmacht, welche Möglichkeiten es für den Erwerb gibt und welcheOptionen es mit Edelmetallen u.a. auch für die Rente geben kann.Hohe Nachfrage: Gold und Silber galten historisch betrachtet seit jeher alsWertspeicher und sind daher u.a. für den langfristigen Vermögensaufbau geeignet,beispielsweise für die Altersvorsorge. Obwohl auch Gold im Wert schwankt, kannüber zahlreiche Beispiele nachgewiesen werden, dass das Edelmetall die Kaufkrafterhalten bzw. es als Inflationsschutz dienen kann. Nach Angaben von Statista gabes 2019 in Deutschland knapp 4,5 Millionen Menschen, die Gold besaßen oder inderen Haushalt jemand anderes Gold besaß, 2024 waren es bereits über 6Millionen.Bisherige Preisentwicklung: Dabei hat vor allem der Goldpreis einbeeindruckendes (Rekord-)Jahr 2024 hinter sich. Auf Basis des Schlusskurses inEuro gab es 30 neue Allzeithochs und der Anstieg in Euro im Gesamtjahr 2024belief sich auf über 35% (Quelle: Geiger Edelmetalle AG "Geiger EdelmetalleMarktreport", Januar 2025). Der Start in das neue Jahr schließt sich an dieseErfolgsgeschichte an: Anfang Februar näherte sich der Goldpreis je Unze bereitsder 3.000-Euro Marke. Aber auch die Silbernachfrage steigt stetig. Dabei istSilber vor allem in der Industrie von großer Bedeutung und wird beispielsweisefür den Ausbau erneuerbarer Energien, für Photovoltaik und die Elektromobilitätbenötigt.Einfach einsteigen: Die vielleicht klassischste Variante ist nach wie vor derKauf eines Barrens oder einer Münze. Sowohl für Gold als auch für Silber kannman heutzutage zudem Sparpläne abschließen. Ähnlich wie beim Fondsparen zahltman monatlich einen bestimmten Betrag und erwirbt so nach und nach Anteile aneinem Barren. Ein Gespräch mit einem Experten, beispielsweise einemVermögensberater, kann helfen zu klären, welche Variante am meisten Sinn ergibt.Zusätzlich gibt es heutzutage auch bestimmte Altersvorsorge-Modelle, bei denen