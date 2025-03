Deutsche bleiben Direktbanken treu / Das Thema Geldanlage wird zum Do-it-yourself-Projekt (FOTO)

Bonn (ots) -



- Direktbanken im Aufwind: 90,6 Prozent der Deutschen, die 2024 die Bank

gewechselt haben, entschieden sich für eine Direktbank

- Junge Generation als Vorreiter: Rund 70 Prozent der unter 40-Jährigen haben

bereits ein Direktbankkonto

- Finanzielle Selbstbestimmung im Trend: Rund 70 Prozent der Befragten treffen

Entscheidungen über ihre Geldanlage eigenständig



Je turbulenter die wirtschaftliche und politische Großwetterlage, desto mehr

scheinen sich die Deutschen nach Stabilität zu sehnen. Eine repräsentative

Umfrage der norisbank zeigt, dass die Treue zur Bank größer ist denn je. Nur 5

Prozent der Befragten haben im vergangenen Jahr ihre Bank gewechselt - ein

signifikanter Trend, der seit Jahren anhält (2023: 6,6 Prozent; 2022: 8,1

Prozent; 2021: 9,5 Prozent). Von den Wechslern entschieden sich 90,6 Prozent für

eine Direktbank, wobei 47,2 Prozent von einer Filialbank kamen - weit mehr als

im Vorjahr (2023: 31,4 Prozent).





Eine stabile Hälfte der deutschen Bevölkerung ist bereits Kunde einer Direktbank(2024: 53,9 Prozent; 2023: 56,1 Prozent). Bemerkenswert: In der Altersgruppe derunter 40-Jährigen liegt der Anteil der Direktbankkunden mit 71,1 Prozent weitüber dem Durchschnitt und noch höher als im Vorjahr (2023: 68,2 Prozent).Der Trend zu Direktbanken wird von mehreren Faktoren getrieben. Die Befragten,die 2024 zu einer Direktbank gewechselt sind, nennen vor allem zwei Vorteile:Kostenersparnisse (30,9 Prozent) und den Wunsch nach innovativenDienstleistungen (30,9 Prozent). Bemerkenswert ist, dass bei den 30- bis49-Jährigen der Wunsch nach innovativen Dienstleistungen mit deutlichem Abstandan erster Stelle steht und von 37,7 Prozent als Hauptgrund genannt wird. Zudemwaren 24,7 Prozent der Befragten einfach unzufrieden mit ihrer bisherigen Bank.Diese Zahlen verdeutlichen die Verschiebung hin zu digitalen Angeboten. Obwohl46,1 Prozent der Deutschen angaben, noch keine Direktbank zu nutzen,signalisierten immerhin 14,1 Prozent Interesse an einem zukünftigen Wechsel.Im Trend: Eigeninitiative bei der Geldanlage - Bankberatung nur punktuellgefragtEin weiterer bemerkenswerter Trend, der sich in der aktuellen norisbank Umfrageabzeichnet, ist das wachsende Vertrauen der Deutschen in die eigene finanzielleExpertise. 56,5 Prozent der Befragten wünschen sich bei der Geldanlage keineUnterstützung durch ihre Bank - ein Anstieg um 7,3 Prozentpunkte im Vergleichzum Vorjahr (2023: 49,2 Prozent). Lediglich beim Thema Zukunfts- undAltersvorsorge ist die Bankberatung weiterhin gefragt und verzeichnet einenleichten Zuwachs (2024: 17,3 Prozent; 2023: 17 Prozent).Doch auf welcher Basis treffen die Deutschen ihre Anlageentscheidungen? Die