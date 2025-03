Eviden Deutschland koordiniert Forschungsprojekt zur Vertrauenswürdigkeit von KI und Machine Learning

FredericBastiat schrieb 07.03.25, 19:18

Da haben wir die Antwort: Number of old shares subject to the reverse stock split: 190,229,952,668 shares with a par value of 0.0001 euro.

Es sind also aktuell noch nicht alle Warrants getauscht und falls nicht bis 27.4. getauscht, werden die erstmal ausgesetzt:

Suspension of the exercise of securities giving access to the share capital: the exercise of share subscription warrants issued by the Company (the “BSA”) is suspended from March 17, 2025 to April 27, 2025 (inclusive). Adjustment of the exercise parity for BSA and free share allocation rights: following the reverse stock split, the BSA exercise parity and free share allocation rights under the Company’s current free share allocation plans will be adjusted to take account of the reverse stock split, in accordance with the terms and conditions applicable to each of the instruments concerned.

