Hannover Rück hebt Dividende deutlich an - Aktie auf Rekordhoch

HANNOVER (dpa-AFX) - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück will nach einem Rekordgewinn deutlich mehr Geld an seine Aktionäre ausschütten. Die Dividende soll von 7,20 Euro auf insgesamt 9 Euro je Aktie steigen, wie der Dax-Konzern bei seiner Bilanzvorlage am Donnerstag in Hannover mitteilte. Dabei soll die Basisdividende von 6 auf 7 Euro und die Sonderdividende von 1,20 auf 2 Euro zulegen. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

Die Hannover-Rück-Aktie gewann nach den Neuigkeiten zeitweise rund drei Prozent und erreichte mit 280,40 Euro ein Rekordhoch. Um die Mittagszeit lag sie noch mit 1,8 Prozent im Plus und war damit immer noch knapp Spitzenreiter im Dax. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier um rund 15 Prozent zugelegt - und wird inzwischen fast 90 Prozent teurer gehandelt als vor drei Jahren.