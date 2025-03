Neuer Lademarkt-Report von elvah zeigt rasantes Wachstum und harten Wettbewerb

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Essen (ots) -- Dynamisches Marktwachstum: Im zweiten Halbjahr 2024 gab es 25 MillionenLadevorgänge (+20 %), mit 590 GWh geladener Energie und 137.000 Ladevorgängenpro Tag.- Verschärfter Wettbewerb: Der Markt verlagert sich von Standortvorteilen hin zuPreisstrategien, Markenbindung und Kundenloyalität.- Internationale Trends: Luxemburg führt mit 0,84 Ladevorgängen pro Kopf imBetrachtungszeitraum, die Niederlande verzeichnen starke 12,7 MillionenLadevorgänge im zweiten Halbjahr 2024, und neue Geschäftsmodelle wiedynamische Tarife und Ladeangebote im Einzelhandel gewinnen an Bedeutung.Der heute veröffentlichte Lademarkt-Report II.2024 von elvah liefert erneuttiefgehende Einblicke in den deutschen Markt für öffentliches Laden vonElektrofahrzeugen. Auf Basis von über einer halben Milliarde ausgewerteterDatenpunkte wurden im zweiten Halbjahr 2024 rund 25 Millionen Ladevorgängeerfasst - das entspricht etwa 137.000 Ladevorgängen pro Tag und einer Steigerungvon 20 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr. Zugleich stieg die insgesamtgeladene Energiemenge auf rund 590 Gigawattstunden (GWh) - über 100 GWh mehrgegenüber den ersten sechs Monaten. Damit setzt sich das starke Wachstum aus demersten Halbjahr fort und untermauert die zentrale Rolle, die eine verlässlicheLadeinfrastruktur beim Hochlauf der Elektromobilität spielt."Wir sehen erfreuliche Zuwächse in fast allen beobachteten Regionen -gleichzeitig fällt auf, dass sich der Wettbewerb verlagert: weg von bloßenStandortvorteilen hin zu Preismodellen, Markenbekanntheit und Kundenloyalität",sagt Sören Ziems, Mitgründer und Managing Director von elvah. "Unsere Datenmachen deutlich, wie wichtig eine nachhaltige und profitable Auslastung derLadepunkte ist, insbesondere angesichts temporär rückläufiger Neuzulassungen vonElektrofahrzeugen."DC-Schnellladen weiter von wenigen Anbietern dominiertWährend auf dem AC-Markt (langsames Laden) viele kommunale und regionaleVersorger die regionale Spitzenposition behaupten, konzentriert sich dasSchnellladen (DC) zunehmend auf wenige große Betreiber. EnBW behauptet in 14 von16 Bundesländern den ersten Platz.Aus dem Verhältnis zwischen dem Anteil an allen Ladepunkten und dem Anteil anden gesamten Ladevorgängen lässt sich die Effizienz eines CPOs ermitteln. Einhoher Wert zeigt also, dass ein Anbieter überdurchschnittlich frequentierteLadepunkte betreibt - hier ist Ionity nach wie vor führend. also der Auslastungder einzelnen Ladepunkte. Fastned hat sich ebenfalls in der Rangliste dereffizientesten Anbieter deutlich nach vorne gearbeitet. Der Report verdeutlicht,dass hohe Investitionen und eine dichte Standortabdeckung zu einer weiteren