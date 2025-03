Finanzdienstleister MLP plant mit deutlichem Gewinnwachstum bis 2028

kleineronkel schrieb 14.10.24, 12:49

Was hinkt denn da?

Gewinnentwicklung ist bei hypoport nicht besser, Umsatzentwicklung schon gar nicht. Warum sollte da ein 6-7 mal so hohes KGV gerechtfertigt sein???

Dazu hat MLP fette Bestände, die stetig und im Vermögensmanagement exponentiell wachsen und ist wesentlich breiter aufgestellt. Wenn beide mit nem KGV von 25 bewertet wären, fände ich das angemessen. Was das für die Kurse beider Unternehmen bedeuten würde, kann sich jeder ausrechnen.