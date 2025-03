Dax am Mittag weiter schwach - Anleger bleiben defensiv

MisterTS schrieb vor 1 Stunde

Hr. Habeck, der seit mind. 2018 das fordert und auch während seiner Zeit als Wirtschaftsminister das gefordert hat, was jetzt durch Herrn Merz gefordert wird, sprichst Du also Wirtschaftskompetenz ab?



Habeck fordert seit mind. 2018 große Investitionen in die marode Infrastruktur in Deutschland. In seiner Zeit als Wirtschaftsminister wollte er dieses auch, wurde aber durch Linder ausgebremst und durch Merz ausgebremst. Durch Merz, der nämlich dagegen geklagt hatte das bisherige Schuldenpaket ähm Sondervermögen für Investitionen zu verwenden.

Habeck, der im Wahlkampf reinen Wein eingeschenkt hat und gesagt hat, dass es viel Geld für Investitionen in die Infrastruktur braucht. Dagegen ein Merz, der die ganze Zeit dieses abgestritten hat und immer behauptet hat, dass es nur ein Ausgabenproblem gibt - selbst wenige Tage noch vor der Wahl. Ein Merz, der direkt nach der Wahl genau das von Habeck geforderte feststellt und nun noch mit dem alten Bundestag dieses Schuldenpakt möchte. Davon dann aber nicht nur Investition macht sondern direkt noch Steuergeschenke, also Konsumausgaben, bestreiten möchte wie z.B. die Erhöhung der Pendlerpauschale. (Gut ich würde hier massiv zu den Profiteuren gehören, da ich damit im Jahr ca. 2.000 EUR extra Einnamen habe ohne Ausgaben gegenüber durch das Deutschlandticket.)



Manchmal frage ich mich, was in den Köpfen so mancher vorgeht. Merz hatte bei Blackrock keine relevante Position. Viel wichtiger war dagegen seiner Arbeit in der Anwaltskanzlei, wo er für DAX Konzerne Lobbyismus in der EU betrieben hat. Hier insbesondere z.B. für BASF wo es in der EU gerade um ein PFAS Verbot geht.

Merz hat keine Führungserfahrung, wie er dieses gerade unter Beweis stellt. Er hat scheinbar kaum echte Wirtschaftserfahrung außer in Form von Lobbyismus. Das zeigt er insbesondere indem jetzt Spahn als potentieller Wirtschaftsminister ins Gespräch gebracht wird.



Deutschland hat in wesentlichen Teilen ein Strukturproblem, namentlich der Automobilindustrie. Alle Zulieferer und hier zähle ich auch die Automatisierungstechnik dazu, hat sich so auf Automobil spezialisiert, dass es ein grundlegendes Problem gibt, was nicht einfach durch ein Konjunkturprogramm zu lösen ist. Zum Glück haben wir noch andere Bereiche wie Medizintechnik, die gerade sehr gut läuft. Ebenso jetzt die Themen um Militär sind wir sehr gut aufgestellt. Wer auf den entsprechenden Industriemessen unterwegs ist, gerade läuft die Embedded World in Nürnberg, wo die ganzen Elektronik-Zulieferer sind, weiß das.