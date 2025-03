ZenaTech erweitert ZenaDrone-Team um 35 Ingenieure und Techniker, um die nötigen Produktionskapazitäten für die Herstellung von Drohnen zu schaffen

„Im Zuge des Übergangs von der Prototypenphase zur Serienfertigung unserer Drohnen stellen wir neue qualifizierte Ingenieure, Fertigungsmitarbeiter und Technikexperten ein, um die Serienfertigung und Montage im Großmaßstab in Gang zu bringen und zügig auszubauen. Mit der Erweiterung der Kapazität unserer Produktionslinie durch diese Neuzugänge setzen wir einen entscheidenden Schritt, um die Vermarktung unserer Drohnen möglichst effizient zu gestalten und gleichzeitig unsere monatlichen Produktionsziele zu erreichen“, so CEO Shaun Passley, Ph.D.

Die Drohnen der Serien ZenaDrone 1000 und IQ werden in der 10.000 Fuß großen Produktionsanlage des Unternehmens in Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten hergestellt, wo auch das Prototyping, die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, der Zusammenbau der Drohnen, die Flugtests sowie die Qualitätskontrolle stattfinden. Die Ingenieure von ZenaDrone verfügen über Kenntnisse auf verschiedensten Fachgebieten und sind unter anderem auf Mechanik, Avionik, Elektrik und Elektronik spezialisiert. Die Drohnentechniker kommen aus der Fertigungs- oder Drohnenbranche und sind Spezialisten in verschiedenen Bereichen der Fließbandfertigung, Flugtestung und Qualitätskontrolle. Von den neuen Teammitgliedern sind bereits 15 in das Unternehmen eingestiegen, weitere 20 werden voraussichtlich in den nächsten ein bis zwei Monaten folgen.

ZenaDrone 1000 ist eine autonome Multifunktionsdrohne, die stabile Flugeigenschaften, Manövrierfähigkeit, Schwerlastfähigkeit, innovative Softwaretechnologie, Sensoren, KI und speziell entwickelte Zusatzgeräte sowie kompakte und robuste Hardware für den militärischen und industriellen Einsatz bietet. Das Unternehmen hat bereits zwei kostenpflichtige Testflüge mit der US Air Force und der US Navy Reserve für Logistik- und Transportanwendungen durchgeführt, bei denen kritische Frachten, wie etwa Blutkonserven, zum Einsatzort transportiert wurden.