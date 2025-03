Neueinsteiger verzweifeln: Hat der Bitcoin-Hype sie in die Falle gelockt?

Der Bitcoin -Boom lockte Millionen neuer Investoren an, doch die jüngste Marktkorrektur trifft genau diese Gruppe besonders hart. Nach dem Wahlsieg von Donald Trump im November letzten Jahres stieg die größte Kryptowährung rasant an und erreichte im Januar ein Allzeithoch von 109.071 US-Dollar. Doch nur sechs Wochen nach der Amtseinführung des US-Präsidenten ist Bitcoin in einen Bärenmarkt gerutscht und notiert aktuell bei rund 82.780 US-Dollar – ein Rückgang von fast 25 Prozent seit dem Jahreshoch.

Die Euphorie über Bitcoin als vermeintlich sicherer Hafen in unsicheren Zeiten hat viele Investoren angelockt, insbesondere jene, die mit Hebelprodukten auf weiter steigende Kurse setzten. Laut Daten von Glassnode wurden allein in den letzten drei Monaten 20 Millionen neue Bitcoin-Adressen erstellt, was etwa 1,5 Prozent aller existierenden Wallets entspricht. Doch viele dieser Neueinsteiger stehen nun tief in der Verlustzone.

Die "Spent Output Profit Ratio" (SOPR), die das Verhältnis zwischen Kauf- und Verkaufswerten misst, ist auf 0,95 gefallen – das erste Mal seit Oktober 2024. Ein Wert unter 1 bedeutet, dass mehr Coins mit Verlust verkauft werden als mit Gewinn. "Das zeigt, dass viele neue Investoren aktuell hohe Verluste realisieren", erklären Analysten der Kryptobörse Bitfinex.

Makroökonomische Unsicherheiten belasten Bitcoin

Neben Gewinnmitnahmen nach der Kursrallye belasten makroökonomische Faktoren den Kryptomarkt. Die Unsicherheit über US-Zollpolitik, die wirtschaftliche Entwicklung und der jüngste Ausverkauf an den Aktienmärkten haben die Risikobereitschaft der Anleger spürbar gedämpft. "Ich war überrascht, Bitcoin bei 80.000 US-Dollar zu sehen, und es sieht nicht so aus, als ob das Blutvergießen schon vorbei ist", sagt Kevin Dede, Analyst bei der Investmentbank H.C. Wainwright.

Selbst die Ankündigung von Präsident Trump, eine nationale Bitcoin-Reserve anzulegen, konnte den Abverkauf nur kurzfristig bremsen. "Dieser Korrekturverkauf hat viele auf dem falschen Fuß erwischt", sagt John Glover, CIO der Krypto-Kreditplattform Ledn. Als mögliche Unterstützungsmarke nennt er 73.500 US-Dollar.

Liquidationen und Kapitalabflüsse nehmen zu

Besonders hart trifft es Trader mit gehebelten Positionen. Laut Bitfinex-Analysten belaufen sich die täglichen realisierten Verluste dieser Gruppe derzeit auf über 800 Millionen US-Dollar. Die größten Verluste wurden am 28. Februar und 4. März verzeichnet.

Auch institutionelle Investoren ziehen sich zurück. Investmentprodukte, die digitale Assets abbilden, verzeichneten vier Wochen in Folge Abflüsse. Laut CoinShares fielen die gesamten verwalteten Vermögenswerte um 4,75 Milliarden US-Dollar auf 142 Milliarden – der niedrigste Stand seit November 2024. Besonders betroffen sind die erst vor einem Jahr eingeführten US-Spot-Bitcoin-ETFs, die am 25. Februar Abflüsse in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar hinnehmen mussten, der höchste Tagesverlust seit ihrer Einführung.

Volatilität bleibt hoch

Während sich der Kryptomarkt in der Vergangenheit nach starken Kursrückgängen oft stabilisierte, könnte Bitcoin diesmal weiter unter Druck bleiben. Die implizite Volatilität, die in Derivatepreisen eingepreist ist, ist zuletzt auf 69 Prozent gestiegen. Bei Ethereum schnellte sie von 65 Prozent auf 90 Prozent hoch, so Daten von Amberdata.

"Die letzten zwei Wochen wurden eindeutig von der Schwäche am Aktienmarkt bestimmt", erklärt Jeff Dorman, CIO des Krypto-Vermögensverwalters Arca. "Das erinnert an Ende 2018, als wir eine ähnliche kurzfristige Korrektur sahen, bevor der Markt später wieder neue Höchststände erreichte."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

