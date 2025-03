TED kündigt TEDSports-Erstveranstaltung in Indianapolis an INDIANAPOLIS, 13. März 2025 /PRNewswire/ - Heute kündigte TED die erste Sportveranstaltung TEDSports an, die vom 9. bis 11. September 2025 im Old National Centre in Indianapolis (IN) stattfinden wird. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit TED …