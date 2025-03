LVMH unter Druck - Trump droht mit Wein-Konter auf EU-Zölle

FinanceWatch schrieb 16.02.25, 14:04

Guter Mann. Da ist jemand schon länger an der Börse. Langfristig steigt der Alkoholkonsum weiter, man sollte sich nicht nur vom Konsum im eigenen Land (westen) blenden lassen. Im Gegensatz zu Tabakwaren, dürfte in den nicht westlichen Ländern die Profitmarge kaum unter dem Niveau hier liegen. Durch meine aktuelle Asienreise kann ich bestätigen, dass fast ausschließlich Pernod, Diageo und mit geringem Anteil Suntory und Koreanische Anbieter im Regal stehen. DIe Weltbevölkerung und der Konsum steigen weiter. Der China Impact dürfte die nächsten Quartale merklich nachlassen, ebenso das Restocking der Retailer wieder an Fahrt aufnehmen.



Positionen in Heineken Holding (59) , Carlsberg B (94,20) , Diageo (25,84) und Pernod (103,40) aufgebaut. Gefühlt ist die Lage wie vor 1 bis 2 Jahren bei Big Tobacco. Alles wird schlecht geredet, auch wenn die Gewinne, der FcF weiter sprudeln und Wachstum (hier wesentlich mehr als bei Tabak) vorhanden ist.... Wer investieren kann sollte hier definitiv investieren.