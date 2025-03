Ripple sichert sich exklusive Krypto-Lizenz – Dubai öffnet die Türen für XRP

Dubai entwickelt sich weiter zum globalen Zentrum für Kryptowährungen und Blockchain-Technologie. Ein neuer Meilenstein in dieser Entwicklung ist die Lizenzierung von Ripple durch die Dubai Financial Services Authority (DFSA).

Expansionsstrategie: Ripple setzt auf regulierte Märkte

Mit dieser neuen Lizenz setzt Ripple seinen globalen Expansionskurs konsequent fort. Bereits zuvor hatte das Unternehmen in mehr als 60 Ländern regulatorische Genehmigungen erhalten, darunter von der Monetary Authority of Singapore (MAS), der New York Department of Financial Services (NYDFS) und der Zentralbank von Irland. Die Genehmigung durch die DFSA ist ein weiteres Zeichen für die zunehmende Akzeptanz von Kryptowährungen in regulierten Finanzmärkten.

Brad Garlinghouse, CEO von Ripple, betont die strategische Bedeutung dieses Schritts: "Wir treten in eine beispiellose Wachstumsphase der Kryptoindustrie ein, angetrieben durch zunehmende regulatorische Klarheit und steigende institutionelle Akzeptanz." Er lobte die VAE für ihre proaktive Rolle bei der Förderung von Krypto-Innovationen.

Ripple auf Wachstumskurs im Nahen Osten

Die Nachfrage nach Ripples Zahlungsinfrastruktur steigt insbesondere im Nahen Osten rasant. Bereits 20 Prozent der globalen Ripple-Kundenbasis sind in der Region tätig. Dazu zählen sowohl krypto-native Unternehmen als auch traditionelle Finanzinstitute. Mit der DFSA-Lizenz stärkt Ripple seine Position als führender Anbieter blockchain-basierter Zahlungslösungen in der Region.

Ein zusätzlicher Wachstumsfaktor ist die regulatorische Offenheit der VAE gegenüber Stablecoins. Ripple plant, diesen Vorteil zu nutzen und seinen eigenen Stablecoin, RLUSD, weiter zu etablieren. Derzeit hat RLUSD eine Marktkapitalisierung von 134 Millionen US-Dollar.

Kursreaktionen und Marktausblick

Die Bekanntgabe der DFSA-Lizenz wirkte sich sofort positiv auf den XRP-Kurs aus. Innerhalb von 24 Stunden stieg der Preis um 4 Prozent, womit er Bitcoin (BTC) und andere große Kryptowährungen übertraf. Aktuell notiert XRP bei 2,28 US-Dollar (Donnerstag, 15:00 Uhr MEZ).

Die Entwicklungen rund um Ripple könnten weitreichende Auswirkungen auf die Kryptoindustrie haben. Besonders spannend bleibt die laufende Auseinandersetzung mit der US-Börsenaufsicht SEC. Sollte Ripple das Verfahren erfolgreich abschließen, könnte dies zu einer weiteren Stärkung seiner Marktstellung führen.

SEC verschiebt Entscheidung zu XRP-ETFs

Während Ripple in Dubai regulatorische Fortschritte erzielt, verschiebt die US Securities and Exchange Commission (SEC) erneut ihre Entscheidung zu mehreren Krypto-ETFs, darunter für XRP, Solana, Litecoin und Dogecoin. Laut Bloomberg-Analyst James Seyffart handelt es sich dabei um einen routinemäßigen Schritt, der die letztendliche Genehmigung nicht gefährdet. Die SEC hat ihre Entscheidung bis Mai 2025 vertagt.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

XRP zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,43 % und einem Kurs von 2,306$ auf CryptoCompare Index (13. März 2025, 15:14 Uhr) gehandelt.