Delta präsentiert fortschrittliche Lösungen für intelligente Industrie und nachhaltige Energie auf der Hannover Messe 2025

HANNOVER, 13. März 2025 /PRNewswire/ -- Delta, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energiemanagement und Anbieter von IoT-basierten, intelligenten und umweltfreundlichen Lösungen, wird auf der Hannover Messe 2025 seine neuesten Innovationen im Bereich der KI-basierten Robotik und Automatisierung sowie seine intelligenten Energie- und Rechenzentrumsinfrastrukturlösungen vorstellen. Ein besonderes Highlight sind Deltas kollaborative Roboter der D-Bot-Serie (Cobots), die mit dem Red Dot Award und dem German Design Award ausgezeichnet wurden, sowie ihre Integration in das NVIDIA Omniverse.

Während einer Pressekonferenz für Journalisten wird Delta darüber hinaus weitere Neuheiten und wichtige Trends präsentieren. Im Rahmen der Veranstaltung werden weitere Einblicke in Deltas Beiträge zu einer nachhaltigen und intelligenten Industrie sowie in die Zusammenarbeit zwischen Delta und NVIDIA bei der Entwicklung digitaler Zwillinge für die intelligente Fertigung gegeben. Die Presseveranstaltung findet am Dienstag, den 1. April von 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr MEZ auf Deltas Stand in Halle 11, Stand C05 statt.

Dalip Sharma, President und General Manager, Delta Electronics EMEA, erklärt hierzu: „Auf der diesjährigen Hannover Messe präsentieren wir transformative Lösungen, die den Fortschritt hin zu einer nachhaltigen und intelligenten Zukunft in der EMEA-Region und darüber hinaus vorantreiben. Intelligente Fertigung und Logistik, E-Mobilität, intelligente Energienetze sowie Rechenzentren – all dies sind Themenschwerpunkte und Industriebereiche, in denen wir uns darauf freuen, in Zukunft noch engere Partnerschaften mit unseren Kundinnen und Kunden eingehen zu können."

Intelligente Fortschritte für die Industrie

Eine der zentralen Neuheiten auf der diesjährigen Messe, werden Deltas Cobots sein, die nahtlos mit künstlicher Intelligenz und smarten Bildverarbeitungssystemen ausgestattet sind und so eine verbesserte Präzision und Anpassungsfähigkeit für höhere Produktivität und Sicherheit in einer Vielzahl von Fertigungsumgebungen demonstrieren. Dabei wird für die Messestandbesucher auch klar dargelegt, wie Delta das NVIDIA Omniverse nutzt, um digitale Zwillinge zu erstellen, Produktionsprozesse zu verbessern, die Effizienz zu steigern und Cobots zu testen und zu validieren, bevor sie in die reale Welt eingeführt werden.