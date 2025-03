Praxisnahe Impulse zur Weiterentwicklung des Gesundheitssystems / mkk - meine krankenkasse legt Hintergrundpapier vor

Berlin (ots) - Die finanzielle Situation der gesetzlichen Krankenversicherung

bleibt herausfordernd. Steigende Ausgaben und strukturelle Defizite erfordern

eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Gesundheitssystems. Die mkk - meine

krankenkasse teilt in einem aktuellen Hintergrundpapier ihre Erfahrungen aus der

Praxis und zeigt mögliche Lösungsansätze auf.



"Unsere Aufgabe als gesetzliche Krankenkasse ist es, eine stabile und

hochwertige Versorgung für unsere Versicherten sicherzustellen. Deshalb ist es

wichtig, dass bestehende Effizienzpotenziale besser genutzt werden, ohne dabei

notwendige Leistungen einzuschränken", betont Andrea Galle, Vorständin der mkk -

meine krankenkasse.





Herausforderungen und Handlungsfelder



Die finanzielle Belastung für Versicherte und Arbeitgeber hat zuletzt

zugenommen. Ein nachhaltiger Umgang mit den vorhandenen Mitteln ist daher

essenziell. Insbesondere im Krankenhausbereich sowie bei Arzneimitteln und

Hilfsmitteln gibt es Möglichkeiten, Wirtschaftlichkeit und Versorgungsqualität

besser in Einklang zu bringen.



Ein Beispiel ist die Krankenhausabrechnung: Krankenkassen können derzeit nur

einen begrenzten Anteil der Rechnungen prüfen. Eine präzisere

Abrechnungskontrolle könnte zur Vermeidung fehlerhafter Zahlungen beitragen und

finanzielle Mittel gezielt in die Versorgung lenken.



Auch die Versorgung mit Hilfsmitteln bietet Potenzial zur Optimierung. Derzeit

sind Krankenkassen in ihren Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Beschaffung stark

eingeschränkt. Eine stärkere Berücksichtigung von Qualität und

Wirtschaftlichkeit könnte hier positive Effekte für Versicherte und das

Gesundheitssystem insgesamt haben.



Weichen für die Zukunft stellen



Um das Gesundheitssystem zukunftsfähig aufzustellen, ist neben einer effizienten

Mittelverwendung auch eine stärkere Fokussierung auf Gesunderhaltung und

Krankheitsvermeidung entscheidend. Krankenkassen verfügen über wertvolle

Gesundheitsdaten, die aktuell nur eingeschränkt genutzt werden dürfen. Durch

eine gezielte Analyse könnten präventive Maßnahmen passgenauer aufgesetzt

werden.



"Wir müssen verstärkt darauf setzen, Erkrankungen wie Diabetes mellitus Typ 2

oder Adipositas vorzubeugen. Ein ganzheitlicher Ansatz zur Prävention kann

helfen, das Gesundheitswesen zu entlasten, die Ausgabenspirale zu stoppen und

die Lebensqualität der Versicherten zu verbessern. Statt immer weiter steigende

Mittel in die Behandlung bereits eingetretener Krankheiten zu stecken, sollten

wir das Gesundheitssystem stärker darauf ausrichten, Erkrankungen frühzeitig zu

vermeiden. Ein Wandel von einem vorwiegend kurativen, fallinduzierten zu einem

präventiven, fallvermeidenden System ist dafür entscheidend", so Galle weiter.



Link zum Hintergrundpapier (https://bit.ly/4kIoZ8x)



mkk - meine krankenkasse



Die mkk - meine krankenkasse gehört mit 540.000 Kund:innen sowie rund 100.000

Firmenkund:innen zu den 25 größten Krankenkassen Deutschlands und ist bundesweit

mit rund 1.200 Mitarbeitenden an über 30 Standorten vertreten. Seit ihrer

Errichtung 1993 setzt sich die mkk - meine krankenkasse als gesetzliche

Krankenkasse mit Andrea Galle als Vorständin dafür ein, Gesundheitsversorgung zu

verbessern und weiterzuentwickeln. Die Förderung von Innovationen und

geschlechtsspezifischer Versorgung spielen dabei eine zentrale Rolle. Der

Hauptsitz der mkk - meine krankenkasse befindet sich in Berlin. Weitere

Informationen unter http://www.meine-krankenkasse.de/



Pressekontakt:



Annette Rogalla

Pressesprecherin

mailto:presse@meine-krankenkasse.de

Tel. 0162 20221133



mkk - meine krankenkasse

Lindenstraße 67 I 10969 Berlin

http://www.meine-krankenkasse.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60426/5990091

OTS: mkk - meine krankenkasse