STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. K.o.-Call auf Bitcoin (WKN VC7DUD)

Bitcoin hat in dieser Woche zwischenzeitlich kräftig verloren und war unter die runde Marke von 80.000 Dollar gefallen. Im Tief fiel die führende Kryptowährung sogar unter 77.000 Dollar. Mit dem Anstieg an den Aktienmärkten hat insgesamt der Risikoappetit auf risikoreichere Anlagen zugenommen. Bitcoin legt daher heute früh wieder zu und steigt auf über 83.000 Dollar. Die Enttäuschung über den langsamen Aufbau eine Krypto-Währungsreserve in den USA belastet den Markt noch immer. Derivateanleger bleiben dennoch mehrheitlich optimistisch und kaufen heute den K.o.-Call. 2. Call-Optionsschein auf Rheinmetall (WKN UJ16M3)

Die positiv aufgenommenen Jahreszahlen von Rheinmetall wirken heute nach. Das Rüstungsgeschäft boomt weiterhin und die Auftragsbücher des führenden deutschen Rüstungsherstellers sind prall gefüllt. Der Branchenprimus will deshalb personell aufstocken und das Geschäft stärker in Richtung Rüstung umstrukturieren. Die Aktie knackt heute zum ersten Mal die Marke von 1.300 Euro und erreicht bei knapp 1.338 Euro ein frisches Rekordhoch. Zahlreiche Analysten haben nach den Jahreszahlen ihre Kursziele angehoben, teilweise um knapp 40 Prozent. Derivateanleger kaufen heute den Call-Optionsschein. 3. Call-Optionsschein auf Nvidia (WKN UP9LKQ)

Die Aktie von Nvidia ist in diesem Jahr kein Highflyer mehr und ein Rekordhoch wurde 2025 auch nicht mehr erreicht. In der vergangenen Woche ging es in der Spitze sogar 10 Prozent abwärts, seit Jahresbeginn summiert sich das Minus damit auf rund 14 Prozent. Die Ankündigungen von Nvidia bleiben allerdings zuversichtlich, auch wenn der Effekt auf die Aktie derzeit verhalten ist. So plant Nvidia die Einführung der neuen Blackwell-Grafikkarten, darunter die RTX 5060 und 5060 Ti. Diese sollen im April oder Mai auf den Markt kommen und die Leistung sowie Effizienz steigern. Stuttgarter Derivateanleger sind zuversichtlich und kaufen heute den Call-Optionsschein.

Euwax Sentiment



Der DAX erholt sich nach den jüngsten Rückschlägen weiter, unterstützt von einer rückläufigen Inflationsentwicklung in den USA. Der deutsche Leitindex liegt zur Mittagszeit leicht mit 0,3 Prozent im Plus und klettert auf 22.690 Punkte. Der Euwax Sentiment lag im frühen Handel meist im positiven Bereich, drehte aber im morgendlichen Verlauf ins Negative und verharrt dort. Nachhaltige Stimmungsaufhellungen blieben aus und der Euwax Sentiment notiert aktuell bei minus 22.

Börse Stuttgart auf Youtube

Finanzmärkte im Krisenmodus: Handelszölle & Rezessionsangst | Börse Stuttgart MSCI World Index

Darum geht's im Video: Wie beeinflussen politische Entscheidungen derzeit die Finanzmärkte? Cornelia Frey (Senior Communication Manager) und Tilmann Galler (J.P. Morgan Asset Management) analysieren die Auswirkungen von US-Zöllen, Staatsverschuldung und Rezessionsängsten auf die Börsen. Sie diskutieren Chinas wirtschaftliche Herausforderungen und deren Folgen für globale Märkte. Außerdem erklären sie, warum der MSCI World Index unter Druck steht und welche Strategien Investoren in unsicheren Zeiten verfolgen können.

Timestamps:

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=1A5u-GkV67E

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)