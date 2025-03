BMW baut Vorstand um - Wechsel in Entwicklung und Einkauf Der Autobauer BMW baut seinen Vorstand um. Für den scheidenden Entwicklungschef Frank Weber wechselt der bisherige Einkaufschef Joachim Post zum 1. Juni auf dessen Posten, wie der Dax -Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Nachfolger von Post …