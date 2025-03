Preissturz im 2. Anlauf? Brent C.O. in arger Bedrängnis. Ölpreis droht heftiger Abverkauf Das war knapp. Für Brent C.O. wurde es zuletzt brenzlig, als es für den Ölpreis unter die 70 US-Dollar ging. Ein heftiger Abverkauf hätte nicht überrascht. Brent C.O. rettete sich noch einmal, womöglich nicht für lange.