eine starke Grundlage für eine sich intensivierende Transformation

Mladá Boleslav (ots) - > Herausragendes Finanzergebnis in 2024: Skoda Auto Group

erreicht Rekordumsatz von 27,8 Milliarden Euro, ein operatives Ergebnis von 2,3

Milliarden Euro und 8,3 Prozent Umsatzrendite



> Vorbereitet in die nächste Transformationsphase: Dank starker Ergebnisse kann

das Unternehmen kommenden Herausforderungen aus einer starken Position begegnen





> Modernste Produktpalette der Unternehmensgeschichte: Skoda Auto hat 2024insgesamt 926.600 Fahrzeuge (+6,9 % ggü. dem Vorjahr) an Kunden ausgeliefert> Absatz von Elektrofahrzeugen 2025 verdoppeln: neuer Elroq und neuer Enyaqkürzlich präsentiert> Internationalisierung vorantreiben: City-SUV Kylaq ist auf dem indischen Marktgestartet, Fahrzeugmontage in Vietnam beginnt in Kürze, Erweiterung derProduktion in Kasachstan2024 war das beste Finanzjahr in der Geschichte der Skoda Auto Group. Sieerreichte einen Rekordumsatz von 27,8 Milliarden Euro (+4,7 %) und einoperatives Ergebnis in Höhe von 2,3 Milliarden Euro (+30,0 %). Der Netto CashFlow stieg um mehr als das Doppelte und übertrifft die Marke von zwei MilliardenEuro (+116,2 %). Die Umsatzrendite (Return on Sales) steigt auf 8,3 Prozent undspiegelt damit die insgesamt exzellenten Finanzergebnisse und die Resilienz desUnternehmens wider. Diese starken Ergebnisse ermöglichen es dem Unternehmen,gestärkt durch kommende Herausforderungen der sich intensivierendenTransformationsphase zu navigieren. Neben dem Next Level Efficiency+-Programmmit einem starken Fokus auf die Optimierung von Kosten wurden die einmal mehrverbesserten Finanzergebnisse insbesondere durch die höheren Verkaufszahlen,vorteilhafte Mixeffekte und günstige Wechselkurse ermöglicht. Skoda Auto hat imvergangenen Jahr weltweit 926.600 Fahrzeuge (+6,9 %) an Kunden ausgeliefert. DerOctavia ist weiterhin Bestseller (215.700 Fahrzeuge, +12,4 %). In seinerHauptverkaufsregion Europa verzeichnet das tschechische Unternehmen einenstarken Anstieg der Auslieferungen. Dort übertrifft Skoda den Gesamtmarkt undbelegt Platz vier unter den absatzstärksten Autoherstellern (2023: Rang sieben).Mit Blick auf die Zukunft präsentiert sich das Unternehmen gut aufgestellt - mitdem aktuell jüngsten und umfassendsten Produktportfolio, das alle Antriebsartenabdeckt, inklusive des rein elektrischen SUV-Modells Elroq und des kürzlichpräsentierten neuen Enyaq. Darüber hinaus treibt Skoda seineInternationalisierung weiter voran: In den kommenden Wochen läuft die Produktionim neu errichteten Werk in Vietnam an. Das neue City-SUV Kylaq, das in Indienfür Indien entwickelt wurde, soll zum Unternehmensziel von 100.000 verkauften