Fokker D.VII aus dem Ersten Weltkrieg kehrt in die Niederlande zurück

1945 stießen amerikanische MFAA-Soldaten (Monuments, Fine Arts and Archives), besser bekannt als die Monuments Men, auf der Suche nach gestohlenen Kunstschätzen unter anderem auf eine Fokker D.VII in einer Scheune in Vilsbiburg. Sie übergaben das Flugzeug in Gewahrsam des Deutschen Museums in München. Zu diesem Zeitpunkt war wenig bis gar nichts über die Herkunft und wahre Identität des Flugzeugs bekannt. Bei der 1980 in Deutschland durchgeführten Restaurierung des Flugzeugs wurden die niederländischen Nationalitätskennzeichen (einschließlich der Rondelle) und eine Registriernummer entdeckt. Neuere und umfangreichere deutsche Untersuchungen haben zweifelsfrei ergeben, dass es sich um ein niederländisches Flugzeug handelt, auch wenn seine Identität nicht mit Sicherheit festgestellt werden kann. Grund genug für die deutschen Museumsmitarbeiter, der Sache auf den Grund zu gehen und sich mit ihren Kollegen in den Niederlanden in Verbindung zu setzen.

Intensive Untersuchung

Obwohl die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, hat das Deutsche Museum - auch auf der Grundlage der von den niederländischen Kollegen durchgeführten Untersuchungen - angekündigt, die Fokker D.VII an die Niederlande ausleihen zu wollen. In den vergangenen zwei Jahren haben beide Parteien eng zusammengearbeitet, wie es sich für gute Berufskollegen gehört, auch wenn wichtige Fakten noch nicht bekannt sind, so dass noch Fragen offen sind. Die Zeitspanne zwischen Mai 1940, als sich die Fokker D.VII mit dem Kennzeichen D-28 nachweislich noch in den Niederlanden befand, und Dezember 1945, als die D.VII in einer Scheune im bayerischen Vilsbiburg entdeckt wurde, bleibt ein großes schwarzes Loch.

Fokker D.VII auf dem Weg in die Niederlande

Angesichts der vielen offenen Fragen gibt es derzeit keine Rechtsgrundlage für eine Rückerstattung. Aus diesem Grund wird das Flugzeug ab September 2025 für die nächsten fünf Jahre im Nationalen Militärmuseum ausgestellt. In der Zwischenzeit werden die Ermittlungen in beiden Ländern fortgesetzt.

Nationales Militärmuseum

Das NMM in Soesterberg ist eines der drei Königlichen Verteidigungsmuseen in den Niederlanden. Gemeinsam wollen wir unter die breite Öffentlichkeit dafür sensibilisieren, dass Freiheit nicht selbstverständlich ist. Wir wollen dem Beitrag der Streitkräfte zu unserer nationalen Geschichte und ihrer Rolle beim Schutz unseres Friedens und unserer Freiheit gerecht werden. Weitere Informationen finden Sie unter NMM.nl oder folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.

