Ein Signal der Exzellenz für Investoren

Düsseldorf, Deutschland, 13. März 2025 (ots/PRNewswire) - LenioBio ist stolz

darauf, bekannt zu geben, dass es im Rahmen seiner Bewerbung für den

EU4Health-Förderaufruf von der Europäischen Kommission mit dem renommierten

STEP-Siegel ausgezeichnet wurde. Das STEP-Siegel - das für "Strategic

Technologies for Europe Platform" steht - wird Projekten verliehen, die den

strengen Evaluierungsprozess der Kommission erfolgreich durchlaufen haben. Für

Investoren ist diese Auszeichnung ein klares Signal, dass die Technologie von

LenioBio sowohl innovativ als auch äußerst glaubwürdig ist.



LenioBio entwickelt seine revolutionäre zellfreie Proteinproduktionsplattform

ALiCE® weiter und entwickelt sie zu einem kostengünstigeren und optimierten

Bioproduktionssystem, das die Skalierung kritischer Proteinmedikamente

vereinfachen und beschleunigen soll. Dies wird dem dringenden Bedarf an

erschwinglicheren Behandlungen gerecht und steht im Einklang mit den Zielen der

Europäischen Union, ein flexibles, skalierbares und schnelles Reaktionssystem im

Gesundheitswesen aufzubauen - eine wichtige Säule der EU4Health-Initiative.





Das STEP-Siegel ist eine neue Initiative der Europäischen Kommission, die darauf

abzielt, Projekte und Technologien mit klarem strategischem Wert für Europa

hervorzuheben und weitere Investitionen zu fördern. Diese Anerkennung

unterstreicht die führende Rolle von LenioBio bei der Umgestaltung der

Bioproduktion. Sie zeigt, dass die Technologie des Unternehmens strenge

Bewertungsstandards erfüllt hat, was sie als überzeugende und zeitgemäße

Investitionsmöglichkeit im strategischen Gesundheitsbereich auszeichnet.



"Wir fühlen uns durch die Verleihung des STEP-Siegels geehrt, da es unser

Engagement für bahnbrechende Fortschritte in der Bioproduktion bestätigt", sagte

André Goerke, CEO von LenioBio. "STEP bestätigt das transformative Potenzial

unserer Technologie und ist ein starkes Signal an Investoren, dass unsere

Plattform mit den strategischen Prioritäten der Europäischen Union im

Gesundheitswesen übereinstimmt."



Das Projekt von LenioBio (Projektnummer: EU4H-2024-PJ-01-3) ist ein bedeutender

Schritt auf dem Weg zur Umstellung der Produktion von wichtigen

Proteinarzneimitteln. Mit seinem Fokus auf die Verbesserung der Kosteneffizienz

und Skalierbarkeit wird das Projekt eine entscheidende Rolle bei der Erfüllung

aktueller und zukünftiger Gesundheitsbedürfnisse in ganz Europa spielen.



Informationen zur LenioBio GmbH



Die LenioBio GmbH ist ein Life-Science-Biotech-Unternehmen, das die

Proteinproduktion durch seine ALiCE®-Technologie revolutionieren will. Durch die

Beseitigung der Einschränkungen und Engpässe herkömmlicher zellbasierter Systeme

ermöglicht LenioBio Forschern, neue Grenzen in der Proteinexpression zu

erforschen und die Entwicklung innovativer Therapeutika und Diagnostika zu

beschleunigen.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2640213/LenioBio.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/leniobio-erhalt-

das-prestigetrachtige-eu-step-siegel-ein-signal-der-exzellenz-fur-investoren-302

400161.html



Pressekontakt:



Kate Bailey,

k.bailey@leniobio.com,

+491712067094



