Nach Nel gestern geht heute diese Wasserstoff-Aktie steil!

Doch die Anteile der Norweger sind am Donnerstag nicht die einzigen innerhalb der Branche, die sich gegen den erneut schwachen Gesamtmarkttrend behaupten können. Auch für Ballard Power , den kanadischen Mitbewerber, geht es zweistellig bergauf, nachdem das Unternehmen am Mittag seinen jüngsten Quartalsbericht vorgestellt hat.

Der aufsehenerregende Einstieg einer Samsung-Tochter beim norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel sorgte am Mittwoch für eine Kursexplosion . An der Heimatbörse in Oslo kletterte die Aktie um 48,6 Prozent. Am Donnerstag packte sie weitere 14 Prozent obendrauf. Damit steht gegenüber dem Jahreswechsel ein Plus von 23 Prozent zu Buche – eine beachtliche Bilanz für einen Pleitekandidaten.

Hohe Verluste, verfehlte Erwartungen

Gegenüber dem Vorjahresquartal fielen die Erlöse um 47,6 Prozent auf 24,5 Millionen US-Dollar. Trotz dieses markanten Einbruchs wurden die Analystenerwartungen um 4,1 Millionen US-Dollar verfehlt.

Auch der Fehlbetrag fiel höher als von Experten prognostiziert aus. Statt -0,13 US-Dollar je Anteilsschein präsentierte Ballard Power seinen Investoren einen bereinigten Verlust von -0,16 US-Dollar pro Aktie. Insgesamt erlitt das Unternehmen einen Verlust in Höhe von 46,5 Millionen US-Dollar. Immerhin gelang damit gegenüber dem Vorjahresergebnis eine Verbesserung um 5 Prozent.

Werden die Gesamtjahre verglichen, sind dem Unternehmen jedoch keine Fortschritte gelungen. Die Kanadier verbrannten im zurückliegenden Geschäftsjahr 323,5 Millionen US-Dollar gegenüber 144,2 Millionen US-Dollar in 2023 – und das bei um 20 Prozent niedrigeren Erlösen.

Keine Guidance trotz verbessertem Auftragseingang

Für das kommende Geschäftsjahr präsentierte das Management keine Prognose und verwies darauf, dass man das auch in der Vergangenheit nicht getan habe, da der Wasserstoffmarkt noch in seiner Frühphase stecke. Stattdessen beließ es Ballard Power damit, seine operativen Ausgaben auf 100 bis 120 Millionen US-Dollar und die Investitionskosten auf 15 bis 25 Millionen US-Dollar zu schätzen. Damit dürfte der Konzern vor einem weiteren Verlustjahr stehen.

Zumindest an Aufträgen fehlt es nicht. Das Orderbuch ist mit einem Backlog von 98,9 Millionen US-Dollar gut gefüllt. Seine Finanzreserven hat Ballard Power mit 603,9 Millionen US-Dollar angegeben. Damit ist noch genug Zeit vorhanden, die dringend benötigte Profitabilität zu erzielen, ehe das Geld knapp und Kapitalmaßnahmen fällig werden würden.

Aktie gegen den Gesamtmarkttrend mit Kursgewinnen

In einem erneut volatilen, von anhaltend großer Unsicherheit geprägten Marktumfeld ist die Aktie von Ballard Power gesucht. Nach einer starken Eröffnung verzeichnete das Papier zeitweise ein Plus von mehr als 10 Prozent. Am Nachmittag setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein, sodass das Plus gegenwärtig (Stand: 16:00 Uhr MEZ) etwa 4 Prozent beträgt.

Damit stehen gegenüber dem Jahreswechsel Verluste in Höhe von 22 Prozent zu Buche. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr sind es sogar -52,6 Prozent. Grund hierfür ist, wie auch der aktuelle Quartalsbericht gezeigt hat, die Schwierigkeit Profitabilität zu erreichen. Dass die Aktie überhaupt steigt, dürfte vor allem daran liegen, dass Marktteilnehmende von noch schlechteren Zahlen ausgegangen sind. Gerade der Backlog hat sich ja durchaus positiv entwickelt.

Fazit: Am Ende dürften die Großen das Rennen machen!

Nach Nel am Vortag darf sich am Donnerstag Brennstoffzellenhersteller Ballard Power über kräftige Kursgewinne freuen. Die vom Unternehmen vorgelegten Zahlen sind nicht ganz so schlecht ausgefallen, wie erwartet wurde, wenngleich Umsatz und Gewinn unter den Prognosen lagen.

Zu einem Kauf macht das die Aktie freilich noch lange nicht, denn der Weg zu finanziell nachhaltigen Geschäften ist weit, wie die hohen Verluste im vergangenen Jahr zeigen. Zwar ist noch genügend Bargeld vorhanden – mehr sogar als das Unternehmen an der Börse wert ist – noch ein, zwei weitere Verlustjahre und dann könnte jedoch Schluss sein.

Daher gilt für Ballard Power dasselbe wie für alle anderen unprofitablen Wasserstoff-Startups auch: Meiden und lieber auf große, finanzkräftige Player wie Linde, Air Liquide oder Air Products and Chemicals setzen!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Ballard Power Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,60 % und einem Kurs von 1,165EUR auf Tradegate (13. März 2025, 16:29 Uhr) gehandelt.

