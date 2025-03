PSP Investments schließt sich CPP Investments und Ferrovial in der 407 ETR Eigentümergruppe an

Gleichzeitig wird das Ingenieurdienstleistungs- und Nuklearunternehmen AtkinsRéalis Vereinbarungen über den Verkauf seines verbleibenden Anteils von 6,76 % an 407 ETR an CPP Investments und Ferrovial, ein weltweit tätiges Infrastrukturunternehmen, schließen. CPP Investments erwartet, von AtkinsRéalis einen Anteil von 1,70 % an 407 ETR zu erwerben, und zwar auf derselben Grundlage wie der von PSP Investments gezahlte aufgeschobene Teil des Kaufpreises. Der Nettoerlös für CPP Investments aus allen Transaktionen wird sich voraussichtlich auf ca. 2,39 Mrd. USD belaufen, was einem Nettoanteil von 5,81 % entspricht, der nach Abschluss der Transaktion verkauft wird.

Nach Abschluss dieser Transaktionen wird die Kontrolle über 407 ETR voraussichtlich wie folgt zugewiesen werden: Ferrovial mit 48,29 %, CPP Investments und andere institutionelle Anleger mit 44,20 % und PSP Investments mit 7,51 %. AtkinsRéalis wird nicht mehr Aktionär sein.

"Wir freuen uns, gemeinsam mit CPP Investments und Ferrovial Teil der 407 ETR Eigentümergruppe zu sein. PSP Investments verfügt über umfassende Erfahrung im Transportsektor und wird die langfristige Stabilität und Zuverlässigkeit dieser wichtigen Straße unterstützen, die jede Woche mehr als 3 Millionen Kanadier versorgt", so Sandiren Curthan, Managing Director und Global Head of Infrastructure Investments, PSP Investments. "Unsere Investition in 407 ETR ist unser bisher größtes Engagement im Infrastrukturbereich in Kanada und steht beispielhaft für unsere breit angelegte Infrastrukturstrategie, die sich auf Investitionen in hochwertige, wichtige globale Infrastrukturanlagen in den Bereichen Verkehr, Kommunikation und Energie konzentriert und es uns ermöglicht, unseren Auftrag und unser Mandat zu erfüllen."