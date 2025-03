Deutsche Bundesanleihen – Welche Folgen hat die Rekordverschuldung?

Die Pläne der Bundesregierung, hunderte Milliarden Euro in Verteidigung und Infrastruktur zu investieren, werden voraussichtlich zu einem deutlichen Anstieg der Staatsverschuldung führen und haben bereits jetzt die Bunds-Renditen in die Höhe getrieben.

Nach einem historischen Ausverkauf am europäischen Staatsanleihenmarkt in der vergangenen Woche wird nun eine volatile Seitwärtsbewegung erwartet, wie Analysten von Generali prognostizieren. Sie vermuten, dass die Zehnjahresrenditen die 3-Prozent-Schwelle testen könnten, sehen jedoch die Möglichkeit einer Stabilisierung, sollten die Zinsen weiter gesenkt werden.

Die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank und die Inflationserwartungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Bewertung der Aussichten für deutsche Staatsanleihen. Mit den aktuellen mittelfristigen Zinserwartungen der EZB, die über 2,7 Prozent liegen, und dem anhaltend desinflationären Trend, getrieben durch den Rückgang der Energiepreise, könnte sich ein gewisser Spielraum für einen Rückgang der Renditen ergeben. Trotzdem, mit einer Zehnjahreslaufzeitprämie, die so hoch ist wie seit 2014 nicht mehr, sind die Aussichten für eine anhaltende Rallye am Staatsanleihenmarkt begrenzt.

Die expansive Fiskalpolitik Deutschlands, die auf mehr Wachstum und höhere Verschuldung setzt, wird die Dynamik am Bondmarkt langfristig verändern. Laut Rohan Khanna von Barclays hat dieses "fiskalische Erwachen" tiefe Spuren auf dem europäischen Staatsanleihenmarkt hinterlassen und wird die Renditen vermutlich auf einem höheren Niveau halten.

Die Bundesrepublik musste bereits für die am Mittwoch abgehaltene Auktion zehnjähriger Staatsanleihen eine Durchschnittsrendite in Höhe von 2,92 Prozent bieten, die höchste seit 2011. "Das illustriert eindrucksvoll, dass Deutschland die geplanten höheren Schulden nur zu höheren Zinsen wird platzieren können", sagt Thomas Altmann, Head of Portfoliomanagement bei QC Partners.

Wackelt die Bonitätsnote?

Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass Anleger für das Halten deutscher Staatsanleihen zukünftig höhere Renditen fordern werden, was Investitionen in Bundesanleihen attraktiver machen könnte, allerdings auch mit einem erhöhten Risiko verbunden ist. Um den Teufel an die Wand zu malen: Aktuell wird Deutschland von allen wichtigen Ratingagenturen mit der Bestnote "AAA" bewertet, mit einem stabilen Ausblick – doch was passiert, wenn sich dies ändert?

Jede Anpassung der Note oder auch nur des Ausblicks hätte potenziell gewaltige Auswirkungen auf die Kurse und die Renditen der Bundesanleihen. Die sich ändernde Fiskalpolitik und die geopolitische Lage, einschließlich Handelsstreitigkeiten und globaler Unsicherheiten, tragen nur weiter zur Verunsicherung bei.

Anleger in Bundesanleihen sollten sich dieser neuen Realität bewusst sein. Die Zinslandschaft ist in Bewegung und könnte durchaus Chancen bieten, insbesondere wenn die Renditen die erwarteten Höchststände erreichen oder überschreiten. Langfristig könnte die höhere Rendite die höheren Risiken kompensieren, die mit einer aggressiveren fiskalischen Ausrichtung und den damit verbundenen höheren Schuldenlasten einhergehen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion