Huawei rüstet seine vier wichtigsten Xinghe Intelligent Network-Lösungen vollständig auf, um qualitativ hochwertige KI-gestützte Netze aufzubauen

In seiner Eröffnungsrede sagte Vincent Liu, President der Abteilung Global Enterprise Network Marketing & Solution Sales von Huawei: „Intelligente Technologie in Form von KI treibt das schnelle Wachstum der digitalen Wirtschaft voran. Vor diesem Hintergrund müssen alle Branchen KI in großem Maßstab einführen, um ein qualitativ hochwertiges, hochleistungsfähiges, hocheffizientes und hochsicheres Netzwerkerlebnis zu schaffen."

„Da KI alle Industrien befähigt, werden qualitativ hochwertige Netzwerke zu Schlüsselinfrastrukturen", sagte Sword Cheng, Vice President Data Communication Product Line bei Huawei, in einer Grundsatzrede. „Vor diesem Hintergrund hat Huawei sein Xinghe Intelligent Network-Angebot vollständig aktualisiert und unterstützt Kunden beim Aufbau von KI-gesteuerten, hochwertigen Netzwerken, um die digitale Produktivität zu steigern."

Diese vollständig aktualisierten Angebote sind speziell für Campusnetzwerke, Rechenzentrumsnetzwerke (DCN), Weitverkehrsnetzwerke (WAN) und Sicherheitsdomänen konzipiert. Zu den wichtigsten Ankündigungen gehören die branchenweit sichersten Wi-Fi 7-Produkte, brandneue konvergente Router mit hoher Dichte, die branchenweit dichtesten Switches für Rechenzentren, brandneue einheitliche Sicherheitssysteme für Endgeräte und der branchenweit erste Netzwerk-KI-Agent NetMaster. Diese maßgeschneiderten Produkte eignen sich hervorragend für alle Branchen, um eine solide technische Grundlage für eine beschleunigte intelligente Transformation zu schaffen.