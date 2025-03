Nexe Innovations schließt fünfte Lieferung an das US-Unternehmen EKOCUPS ab

Die Bestellung füllt vorhandene SKUs auf und NEXE arbeitet an neuen Mischungen für EKOCUPS, um das Produktangebot zu erweitern.

Windsor ON – 13. März 2025 – NEXE Innovations Inc. („Nexe Innovations“ oder das “Unternehmen”) (TSXV:NEXE – WKN:A2QLF8 – FWB:NX5), ein im Bereich kompostierbare und innovative Materialien tätiges Unternehmen, freut sich, den Abschluss seiner fünften Lieferung an EKOCUPS bekannt zu geben. NEXE arbeitet auch mit EKOCUPS zusammen, um neue Mischungen und Produktangebote zu entwickeln. EKOCUPS (https://ekocups.com/) ist ein etabliertes Unternehmen mit Sitz in den USA, das seine Kaffeeprodukte online verkauft und über Amazon in großen Mengen verkauft.

Wir glauben, dass diese Nachbestellung die Nachhaltigkeit und Wiederholbarkeit unserer Einnahmen stärkt, da wir unsere Beziehungen zu Partnern weiter ausbauen. Unserer Ansicht nach spiegeln das steigende Auftragsvolumen und die zunehmende Häufigkeit der Bestellungen den anhaltenden Wandel des Marktes hin zu nachhaltigen Kaffeelösungen wider. Wir sehen unsere BPI-zertifizierte kompostierbare Kaffeepadkapsel als wettbewerbsfähige, umweltfreundliche Alternative, die den Erwartungen der Verbraucher an Komfort und Nachhaltigkeit gerecht wird. Wir glauben, dass sich die BPI-zertifizierte kompostierbare Kaffeepadkapsel von NEXE von anderen umweltfreundlichen und Plastikkapseln durch die fortschrittliche Extraktionstechnologie unterscheidet, die ein hervorragendes Kaffeeerlebnis bietet.

„Wir freuen uns über die anhaltende Nachfrage nach den NEXE-BPI-zertifizierten kompostierbaren Kaffeepads und darüber, dass wir unsere Partner wie EKOCUPS weiterhin unterstützen können“, sagte Ash Guglani, Präsident von NEXE. „Darüber hinaus arbeiten wir aktiv mit EKOCUPS an der Erweiterung des Produktangebots um neue Mischungen, um umweltbewussten Kaffeetrinkern eine noch größere Auswahl zu bieten.“

Über NEXE Innovations Inc.

NEXE Innovations konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer kompostierbarer Materiallösungen und Verpackungen für das B2B-Segment, um Unternehmen bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. NEXE Innovations hat ein proprietäres und patentiertes kompostierbares Material entwickelt, das Hitze, Druck und Wasser standhält. Unser Vorzeigeprodukt, der NEXE Pod, ein BPI-zertifizierter kompostierbarer Kaffeepad, zeigt die Langlebigkeit unseres Materials und ist ein idealer Ersatz für Kunststoff. Der NEXE-Pod ist mit den meisten Kaffeemaschinen kompatibel und wird in der vertikal integrierten Produktionsstätte von NEXE in Nordamerika hergestellt. Entdecken Sie unseren innovativen Ansatz für Nachhaltigkeit auf www.nexeinnovations.com und begleiten Sie uns auf unserer Reise in den sozialen Medien unter @nexeinnovations. #compostablecoffeepods #sustainability #greentech