xTool stellt die nächste Generation von Bekleidungsdruckern vor und übertrifft in nur 1,5 Stunden 1 Million US-Dollar auf Kickstarter

Die Marktforschung ergab drei Hauptprobleme beim herkömmlichen DTF-Druck: komplexe Einrichtung, eingeschränkte Kompatibilität der Materialien und anspruchsvolle Wartung. „Unsere Nutzer lieben den Textildruck, sind aber von den bestehenden Optionen enttäuscht", Sagt Jasen Wang, Gründer und CEO von xTool. „Mit dem xTool Apparel Printer kann jeder im Handumdrehen individuelle Kleidung erstellen – so wie man zu Hause ein Dokument druckt." Der Drucker löst diese Probleme mit einer Ein-Klick-Bedienung und funktioniert auf Baumwolle, Leder, Polyester und Elasthan und liefert sowohl auf dunklen als auch auf hellen Stoffen hochwertige Ergebnisse. Dank der automatischen Wartung über die gesamte Lebensdauer entfällt die mühsame Düsenreinigung, die bei herkömmlichen Druckern erforderlich ist.

Spitzentechnologie für Präzisionsdruck

„Um eine außergewöhnliche Farbgenauigkeit zu erreichen, haben wir ihn mit einem Druckkopf in Industriequalität ausgestattet. Der xTool Apparel Printer ist mit dem Epson I1600 Dual Head ausgestattet, der normalerweise in hochwertigen DTF-Druckern für über 10.000 US-Dollar zu finden ist", so Howie Zhu, Produktdirektor bei xTool. „In Kombination mit einer 16-Megapixel-KI-Smart-Kamera für die automatische Kalibrierung gewährleistet das System Präzision vom ersten Druck an."

Die Software Creative Space von xTool bietet eine Plattform für die Optimierung des Designs, die Verbesserung von Bildern und die Verfeinerung des Layouts, um die Druckqualität zu maximieren und gleichzeitig den Ausschuss zu minimieren. Diese Lösung macht die professionelle Anpassung von Kleidung für Unternehmen, Bekleidungsfachleute und Heimwerker gleichermaßen zugänglich.

Globale Premiere und Verfügbarkeit

Mit über 500.000 Nutzern, die mehr als 80 Millionen kreative Projekte angepasst haben, expandiert xTool in den Bereich der Bekleidungsanpassung und ermöglicht es Privatpersonen und Unternehmen, mit Leichtigkeit hochwertige Kleidungsstücke zu erstellen.

Der xTool Apparel Printer wird am 2. April auf der Retail Technology Show in London (Stand Q58) erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt und die Besucher können ihn dort selbst ausprobieren. Die offizielle Markteinführung ist für den 11. April geplant, wenn er weltweit auf xTool.com erhältlich sein wird.

Informationen zu xTool

xTool ist ein führender Hersteller von Laserschneidern, Gravierern und Heimwerkerwerkzeugen. xTool wurde 2020 mit dem Ziel gegründet, Kreativität einfach zu machen. xTool ist davon überzeugt, dass Kreativität keine Grenzen kennt, und hat sich zum Ziel gesetzt, die Bedürfnisse von kreativen Köpfen zu erfüllen, indem es Lösungen anbietet, die sowohl innovative Techniken als auch eine außergewöhnliche Benutzererfahrung kombinieren. Weitere Informationen finden Sie unter xTool.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2640039/image_818002_35145313.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xtool-stellt-die-nachste-generation-von-bekleidungsdruckern-vor-und-ubertrifft-in-nur-1-5-stunden-1-million-us-dollar-auf-kickstarter-302401201.html