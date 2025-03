Verband öffentlicher Versicherer / Prävention gegen Elementarrisiken in Verwendungszweck für Sondervermögen Infrastruktur aufnehmen (FOTO)

Berlin/Düsseldorf (ots) - Der Verband öffentlicher Versicherer (VöV) begrüßt,

dass mit dem geplanten Sondervermögen Infrastruktur auch ein vergrößerter

Spielraum für die Klimafolgenanpassung geschaffen wird. Angesichts des immer

spürbareren Klimawandels steigt die Notwendigkeit der öffentlichen Prävention

gegen Elementarrisiken.



"Nur mit ausreichenden und vermehrten Investitionen in den Schutz gegen

Überschwemmung, Hochwasser und Starkregen lassen sich Tote wie bei der

Ahrtal-Katastrophe verhindern und massive Schäden an nicht versicherter

Infrastruktur mindern. Zugleich sorgt mehr Prävention dafür, dass es auch

künftig noch in der Breite Versicherungsschutz für Wohngebäude zu bezahlbaren

Konditionen geben wird", sagt Wolfgang Wiest, Hauptgeschäftsführer des Verbands.

"Zudem können Schäden an Leib und Leben ohnehin nur durch Prävention vermieden

werden."





Die zur Sparkassen-Finanzgruppe gehörenden öffentlichen Versicherer sind mit

rund 30 % Marktanteil Marktführer in der privaten Wohngebäudeversicherung und

sprechen sich seit mehreren Jahren für mehr Prävention und eine Steigerung der

Versicherungsdichte aus. Daher, so die Forderung des VöV, sollten bei der

geplanten Grundgesetzänderung sowie im anschließenden Umsetzungsgesetz die

Klimafolgenanpassung und die Prävention gegen Überschwemmung und Starkregen

ausdrücklich in den Katalog der Verwendungszwecke aufgenommen werden.



Da die präventiven Investitionen vor allem auf kommunaler Ebene zu tätigen sind,

wäre es außerdem wünschenswert, wenn ein größerer Anteil als 20 % des

Sondervermögens für die Länder- und Kommunalebene vorgesehen würde.



Aber auch auf Bundesebene gibt es laut VöV wichtige Ansatzpunkte für die

notwendige Förderung der Prävention: Küstenschutz und Deichbau sind gemäß

Grundgesetz eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern, die vom Bund zu

mindestens 50 % zu bezahlen ist. "Für den verbesserten Unwetterschutz an den

Küsten kann das Sondervermögen somit ebenfalls einen wichtigen Beitrag leisten",

so Wolfgang Wiest.



Im Verband öffentlicher Versicherer haben sich die regional tätigen,

öffentlichen Versicherer Deutschlands überregional organisiert. Dem Verband

gehören acht Erstversicherergruppen mit rund 40 Einzelunternehmen an. Gemeinsam

erreichen die öffentlichen Versicherer mit mehr als 27 Milliarden Euro

Prämienvolumen einen Marktanteil von rund 10 Prozent am deutschen

Versicherungsmarkt und sind damit die zweitgrößte Versicherungsgruppe in

Deutschland.



