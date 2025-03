Caliber bringt vier analytische und KI-gesteuerte Lösungen auf den Markt, um die pharmazeutische Produktion und Qualität zu revolutionieren

„In den 23 Jahren unseres Bestehens haben wir zukunftsweisende Produkte entwickelt, die der Branche einen immensen Mehrwert bieten, und selbst in der sich derzeit entwickelnden Technologielandschaft bleiben wir mit unseren Lösungen, die Unternehmen dabei helfen, die Herausforderungen in den Bereichen Regulierung, Technologie und Wirtschaft zu meistern, immer einen Schritt voraus", so Sekhar Surabhi, CEO und Gründer von Caliber und außerdem Vorsitzender der Pharma 4.0 Community of Practice (CoP) von ISPE India.

Die neu eingeführten Lösungen CalGenie, CaliberMetrix, CaliberPulse und CalWare360 wurden auf der Caliber-Benutzerforum-Veranstaltung Caliber Commune 2025 vorgestellt. Die Veranstaltung, an der über 400 Branchenführer teilnahmen, zeigte auf, wie Daten und KI eine kontinuierliche Verbesserung der Qualitätsleistung vorantreiben können.

CalGenie, ein auf die Pharmaindustrie ausgerichtetes, KI-gestütztes Tool, das die interne Qualitäts-Wertschöpfungskette eines Unternehmens optimieren soll. Wie von „Geisterhand" liefert es sofortige Antworten, führt komplexe Berechnungen durch und erstellt mit einfachen Aufforderungen intelligente Zusammenfassungen, die Benutzerinnen und Benutzern Einblicke in Echtzeit gewähren. Es ist als mobile App verfügbar und funktioniert nahtlos offline, so dass Sie jederzeit und überall darauf zugreifen können.

CaliberMetrix, das auf die FDA-Richtlinien für Qualitätsmetriken abgestimmt ist, bietet einen umfassenden Echtzeit-Überblick über die Qualitätsleistung und ermöglicht es Unternehmen, Ineffizienzen zu erkennen und Risiken im Bereich Compliance zu mindern.

CaliberPulse, ein statistisches Analysewerkzeug für die Pharmabranche, lässt sich in aktuelle Datenquellen integrieren und führt zu präzisen Vorhersagen, die die Proaktivität, Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz verbessern.

CalWare360 ist ein Lagerverwaltungssystem, das Sicherheit, Rückverfolgbarkeit und Compliance durch ein Materiallebenszyklusmanagement verbessert und digitalisierte Regale, Echtzeit-Bestandsverfolgung und eine intelligente Integration mit ERP und EBR bietet.

Das Vorzeigeprodukt von Caliber, CaliberLIMS, hat als erstes 100 % papierloses Labor in Indien einen Präzedenzfall geschaffen und inzwischen weltweit viele solcher Labore entstehen lassen. Die neu eingeführte Version CaliberLIMS4.0 unterstützt QC-Labors der nächsten Generation. Mit Niederlassungen in Pittsburgh, den Niederlanden und Indien ist Caliber in mehr als 16 Ländern aktiv. Caliber unterstützt die Pharmaindustrie mit KI-gestützten Lösungen, die Unternehmen dabei helfen, in einer sich entwickelnden digitalen Landschaft stets den Compliance-Anforderungen gerecht zu werden.

