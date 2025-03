JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4400 Franken belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller dürfte solide in das Jahr gestartet sein, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Expertin verwies vor allem auf die anhaltende Stärke der Wachstumsmärkte Südasien, Lateinamerika, Afrika und im Nahen Osten./la/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2025 / 11:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2025 / 11:12 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 4.223EUR auf Lang & Schwarz (13. März 2025, 16:25 Uhr) gehandelt.