Krieg & Frieden – Was passiert, wenn der russische Markt wieder offen ist?

Der JPMorgan Emerging Europe Middle East & Africa Securities PLC ist so ein Fonds. Ein bemerkenswerter Anstieg des Fondswerts um 18,3 Prozent im November 2024 ereignete sich, als Donald Trump zum US-Präsident wiedergewählt wurde.

Investmentfonds in denen russische Werte liegen, sind derzeit wertlos eingebucht. Wer gezielt in diese Fonds investiert, könnte davon profitieren, da die Aktien quasi zum Nulltarif mitgekauft worden und später wieder mit ihrem vollen Wert eingebuht werden könnten.

Hier scheint die Hoffnung auf einen Frieden zwischen der Ukraine und Russland durch Trumps Wahlsieg dem Fonds Schwung gegeben zu haben. Zudem enthält der Fonds aber 9 Prozent an russichen Aktien. Bis Mitte Febraur stieg der Fonds um weitere 30 Prozent.

Zu beachten ist aber auch, dass Fonds ihre Anteile russischer Aktien oft auch außerbörslich verkauft haben.

Goldman Sachs und JPMorgan gehören zu den Banken, die als Vermittler tätig sind, um die wachsende Nachfrage von Investoren nach Handelsmöglichkeiten für Russland-bezogene Vermögenswerte zu bedienen.

Auf dem Spiel steht in der Rehabilitation Russlands ein Handels- und Investitionspotenzial von Hunderten Milliarden Dollar, das durch die Lockerung oder Aufhebung der Sanktionen seitens der USA und ihrer G7-Partner entstehen könnte. Präsident Wladimir Putins Versuche, Trump mit potenziellen gemeinsamen US-russischen Projekten zu locken, verstärken die Aufregung nur noch.

Am Rande der jüngsten Gespräche zwischen US-amerikanischen und russischen Delegierten in Saudi-Arabien, wurde laut Bloomberg bereits über mögliche wirtschaftliche Kooperationen in der Arktis, einschließlich der Erkundung von natürlichen Ressourcen und Handelsrouten diskutiert. Kirill Dmitriev, der Leiter des russischen Staatsfonds und Putins Sondergesandter für internationale Wirtschaftskontakte, brachte die Idee einer gemeinsamen US-russischen Mars-Mission zusammen mit Saudi-Arabien ins Spiel.

Putin bot an, mit "unseren amerikanischen Partnern" zusammenzuarbeiten, um Russlands seltene Erden abzubauen, wobei er sagte, dass Russland "um ein Vielfaches mehr Ressourcen dieser Art als die Ukraine" habe.

Russland ist wohl allerdings nicht in Eile, den roten Teppich für ausländische Direktinvestitionen auszurollen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion