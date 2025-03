Ascend Advanced Therapies ernennt John Chiminski zum Vorsitzenden und Karen Flynn zur unabhängigen Direktorin

ROCKVILLE, Md., 13. März 2025 /PRNewswire/ -- Ascend Advanced Therapies (Ascend), ein GMP-Entwicklungspartner für neuartige Therapien, gab heute die Ernennung von John Chiminski und Karen Flynn zu nicht-geschäftsführenden Mitgliedern des Verwaltungsrats bekannt. John wird als Vorsitzender des Vorstands fungieren und EW Healthcare Partners hat Karen als eine seiner Vertreterinnen in den Vorstand des Unternehmens berufen. Ihre Führungsqualitäten sowie ihre profunde Branchenkenntnis werden entscheidend sein, wenn Ascend seine Fähigkeiten ausbaut und sich fürs Wachstum positioniert.

John Chiminski verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Führungserfahrung in den Bereichen Gesundheitswesen und Pharmadienstleistungen. Er war von 2009 bis 2015 als Geschäftsführer von Catalent tätig, anschließend von 2016 bis 2022 als Vorsitzender sowie Geschäftsführer und bis Juni 2023 als geschäftsführender Vorstand. Unter seiner Führung wuchs Catalent zu einem globalen Tier 1 CDMO heran, erweiterte seine Fähigkeiten und steigerte seinen Einfluss auf das pharmazeutische sowie biotechnologische Entwicklungs- und Produktionsökosystem erheblich. Derzeit ist er Vorstandsmitglied bei QuidelOrtho (QDEL) und Senior Advisor bei Abingworth.

„Ascend befindet sich an einem entscheidenden Punkt seines Wachstums und ich freue mich darauf, das Team beim Aufbau einer Gentherapie-CDMO von Weltklasse zu unterstützen", so Chiminski. „Mit der richtigen Strategie, Investitionen und operativer Exzellenz ist Ascend gut positioniert, um ein führender Partner für neuartige Therapien zu werden."

Karen Flynn bringt mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Handel und Betrieb in den Vorstand von Ascend ein. Zuletzt war sie Interim President of BioModalities bei Catalent. Vor dieser Tätigkeit war Karen als kaufmännische Leiterin und President of Biologics bei Catalent tätig. Vor ihrer Tätigkeit bei Catalent hatte sie den Posten als Senior Vice President und kaufmännische Leiterin für West Pharmaceutical Services inne, wo sie auch die Rolle Leiterin des Geschäftsbereichs Pharmazeutische Verpackungssysteme übernahm. Derzeit ist sie Mitglied der Aufsichtsräte von Quanterix Corporation (QTRX), Sotera Health Company (SHC), Stevanato Group und Germfree Laboratories, einem Portfoliounternehmen von EW Healthcare Partners.