Euro gibt zum US-Dollar erneut etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag etwas nachgeben. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0854 US-Dollar gehandelt. Am Morgen hatte der Euro noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0830 (Mittwoch: 1,0886) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9233 (0,9186) Euro.

Der Euro hat sich am erhöhtem Niveau zuletzt etwas konsolidiert. Er war in den in der vorangegangenen Woche gestützt durch die geplanten Finanzpakete der deutschen Regierung gestiegen. Vor allem die Erwartung eines höheren Wirtschaftswachstums stützte den Euro. So hatte der Euro noch Anfang März noch unter 1,04 Dollar notiert. Bereits am Mittwoch verlor der Euro, nachdem er zuvor noch bis auf 1,0947 Dollar gestiegen war und damit auf den höchsten Stand seit Oktober.