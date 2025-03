Palantir: Das war wohl nix - Aktie nach großartiger Ankündigung klar im Minus!

Es war einen Versuch wert. Mit einem Countdown, der ungefähr zwei Tage lang lief, wollte Palantir wohl darauf hinweisen, dass es etwas Wichtiges zu vermelden hat. Zunächst erfüllte der Plan auch seinen Zweck. Die Anleger wurden neugierig, hofften auf einen großen Wurf und griffen bei der Aktie zu. So einfach schaffte es Palantir, dass der Abverkauf seines Papiers eine Pause einlegte.

Tata, die groß angekündigte Neuigkeit

Die Überschrift zu der neuen Kooperation zwischen Palantir und Archer Aviation lautet: "Archer und Palantir schaffen die KI-Grundlage für die Zukunft der Luftfahrttechnologien der nächsten Generation."

Wie X zu entnehmen ist, verbirgt sich dahinter folgender Plan: "Die Entwicklung von Softwareplattformen für die Flugsicherung, Bewegungssteuerung und Routenplanung, um sicherzustellen, dass Piloten, Fluglotsen und der Rest der Branche mit der bestmöglichen Software und Technologie ausgestattet sind."

Wann es soweit ist, dass die bestmögliche Technologie zur Verfügung steht, ist der Nachricht nicht zu entnehmen. Wohl aber das beide Seite von dem Deal mehr als überzeugt sind:

"Die Partnerschaft zwischen Palantir und Archer definiert die Zukunft des Fliegens neu und macht es nicht nur effizienter, sondern auch zugänglicher", lässt sich Alex Karp, Vorstandsvorsitzender von Palantir, zitieren. "Durch die Integration der fortschrittlichen KI-Fähigkeiten von Palantir mit Archers innovativem Ansatz für Flugzeugbau und -betrieb schaffen wir die Voraussetzungen für einen bahnbrechenden Sprung in puncto Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit."

Auch sein gegenüber feiert den Deal ausgiebig - Adam Goldstein, CEO von Archer Aviation sagte: "Obwohl die Luftfahrtindustrie ein unübertroffenes Sicherheitsniveau aufweist, hat sich ein Großteil der zugrundeliegenden Technologien nur schrittweise weiterentwickelt. KI und Software stellen einen Wendepunkt dar, der die Zukunft der Luftfahrt prägen wird. Wir sind stolz darauf, mit Dr. Karp und dem gesamten Palantir-Team zusammenzuarbeiten, um das KI-Rückgrat für die nächste Generation der Luftfahrt zu schaffen."

Würden die Anleger doch nur genauso feiern, wie die beiden Chefs von Palantir und Archer Aviation. Aber auch die Aktie des Entwicklers und Produzenten von elektrischen Senkrechtstarter (eVTOL) für den urbanen Luftverkehr konnte aus der neuen Kooperation keinen Kursgewinn verbuchen. Der Kurs gab um mehr als 3 Prozent nach.

Vielleicht liegt das Problem darin, dass nur das Video, welches die Nachricht ankündigte, einen genauen Zeitplan enthielt. Bei der neuen Kooperation gibt es keinen Zeitplan und bevor sich beide Seiten darum kümmer den Flugverkehr zu revolutionieren, steht erst einmal etwas anderes auf dem Programm: Die beiden neuen Partner planen, Palantir Foundry und AIP zu nutzen, um die Skalierung der Flugzeugproduktionskapazitäten von Archer in seinen Werken in Georgia und im Silicon Valley zu beschleunigen, mit der Absicht, die Entwicklung von Softwarelösungen voranzutreiben, um Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette voranzutreiben." Ist das erledigt, kommt der Rest dran.

Mein Tipp: Das ganze erinnert ein wenig an einen der ersten Auftritte von Alex Chris, als CEO von PayPal. Noch nicht lange im Amt kündigte er eine Nachricht an, welche die Welt der Bezahldienstleister revolutionieren sollte. Die Anleger waren zunächst hellauf begeistert und danach total enttäuscht.

Ähnlich verhält es sich hier. Ich will Palantir und Archer gar nicht die Fähigkeit absprechen, dass sie wirklich die Luftfahrt revolutionieren, aber das ganze Szenario ist aktuell noch sehr schwer zu greifen. Zudem kann auch noch niemand sagen, was das ganze Spektakel in Sachen Umsatz und Gewinn bringt.

Daher stürzen wir uns wieder auf die Fundamentaldaten. Hier ist Palantir meiner Meinung nach immer noch überbewertet. Trotz des Kurssturzes liegt das geschätzte KGV von Palantir immer noch bei 270 für dieses Jahr und soll im kommenden auf Jahr auf 218 fallen. Bei den Wachstumsraten, die Palantir aufweist, ist mir das einfach zu hoch.

Die Stimmung an der Wall Street ist auch gerade im Keller und daher lassen sich schwerlich Aktionäre finden, die bereit sind, das Risiko bei Palantir aktuell zu gehen. Anleger sollten weiterhin auf ihre Gelegenheit warten.

Wirft Trump weiterhin mit Strafzöllen nur so um sich, dann dürfte es die Aktie noch ein ganzes Stück billiger geben.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der nline-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

