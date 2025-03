Der Jahresnettogewinn steigt im Jahresvergleich um 119,8 % und es wird eine Bardividende beschlossen

BEIJING, 13. März 2025 /PRNewswire/ -- Am 12. März 2025 hat Waterdrop Inc. (NYSE: WDH), eine führende Technologieplattform für Versicherungs- und Gesundheitsdienstleistungen mit positiver sozialer Wirkung, seine ungeprüften Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr bekannt gegeben.

Für das Jahr 2024 meldete Waterdrop einen Anstieg der Nettobetriebseinnahmen um 5,4 % gegenüber dem Vorjahr auf 2.771,8 Mio. RMB Der den Stammaktionären zurechenbare Nettogewinn belief sich auf insgesamt 367,5 Mio. RMB und lag damit um 119,8 % über dem des Vorjahres. Die Betriebskosten, einschließlich Vertriebs- und Marketingkosten, allgemeine und Verwaltungskosten sowie Forschungs- und Entwicklungskosten, machten 46,1 % des Umsatzes aus, was einem Rückgang von 8,7 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht.

In Anerkennung der unschätzbaren Unterstützung durch die Aktionäre hat Waterdrop eine weitere Bardividende beschlossen. Die Bardividende in Höhe von 0,02 USD pro ADS oder 0,002 USD pro Stammaktie an die zum Geschäftsschluss am 11. April 2025 eingetragenen Aktionäre. Das Zahlungsdatum wird voraussichtlich am oder um den 30. April 2025 für Inhaber von Stammaktien und am oder um den 2. Mai 2025 für Inhaber von ADSs sein.

Seit der Ankündigung seines ersten Aktienrückkaufprogramms im September 2021 hat Waterdrop bis zum 28. Februar 2025 etwa 52,1 Mio. American Depositary Shares (ADSs) auf dem freien Markt gegen Bargeld für einen Gesamtbetrag von etwa 103,7 Mio. USD zurückerworben.

Zum 31. Dezember 2024 belief sich der Barmittelbestand des Unternehmens auf 3.670,3 Mio. RMB (502,8 Mio. USD), verglichen mit 3.571,6 Mio. RMB zum 31. Dezember 2023.

Der Betriebsgewinn im Versicherungsgeschäft belief sich im Jahr 2024 auf 477,2 Mio. RMB

Im vierten Quartal 2024 beliefen sich die versicherungsbezogenen Einnahmen von Waterdrop auf 582,4 Mio. RMB. Die Erstjahresprämien aus dem Versicherungsgeschäft beliefen sich auf 1.897,9 Mio. RMB, was einem Anstieg von 24,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für das Jahr 2024 beliefen sich die versicherungsbezogenen Einnahmen von Waterdrop auf 2.363,8 Mio. RMB. Der jährliche Betriebsgewinn belief sich auf 477,2 Mio. RMB.