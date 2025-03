Rumble setzt auf Bitcoin – klappt das Erfolgsrezept von Saylors Strategy?

Der Kauf ist Teil einer breiter angelegten Strategie von Rumble, die bis zu 20 Millionen US-Dollar der Unternehmensreserven in die Kryptowährung investieren könnte, erklärte CEO Chris Pavlovski. Dieser Schritt unterstreicht Rumbles Ambitionen, tief in die Kryptowelt einzutauchen, und betont die Überzeugung des Unternehmens, dass Bitcoin als Absicherung gegen Inflation dienen könnte.

Trotz der jüngsten Turbulenzen im Kryptomarkt, ausgelöst durch makroökonomische Sorgen wie Rezessionsängste und Inflationsdruck durch neue Zolltarife der Trump-Regierung, treibt das Unternehmen seine Krypto-Strategie voran. Pavlovski hob hervor, dass die Kryptowährung tief in die "DNA" von Rumble integriert werde.

Die Entscheidung, in Bitcoin zu investieren, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Aktie von Rumble unter Druck steht. Seit Jahresbeginn haben die Titel bereits 37,5 Prozent eingebüßt und auch die Bitcoin-Strategie scheint die Investoren nicht zu überzeugen. Nachdem die Titel am Mittwoch kurzfristig etwas zulegen konnten, fielen sie am Donnerstag wieder deutlich zurück und notierten zuletzt (17 Uhr MEZ) um 5,5 Prozent leichter.

Die wenigen Analysten, die Rumble covern, sind jedoch optimistisch. Die drei von MarketScreener erfassten Experten geben der Aktie ein mittleres Kursziel von 16,50 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von knapp 112 Prozent entspricht.

Die Cloud von Rumble hostet derzeit die Social-Media-Plattform Truth Social von US-Präsident Donald Trump – seine wichtigste Methode für die öffentliche Kommunikation – und schloss im Januar eine Vereinbarung mit der Regierung von El Salvador über die Bereitstellung von Dienstleistungen. Auch finanzielle Engagements wie das von Tether, die Ende des vergangenen Jahres 775 Millionen US-Dollar in Rumble investierten, unterstreichen das wachsende Vertrauen in die Plattform.

Angesichts dieser Entwicklungen steht Rumble an einem kritischen Punkt: Die aggressive Krypto-Strategie und die Erweiterung der Partnerschaften könnten dem Unternehmen zum Erfolg verhelfen einem Nutzerwachstum führen. Gleichzeitig birgt die Volatilität von Bitcoin erhebliche Risiken.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

