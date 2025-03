Gebeutelte Intel-Anleger jubeln - Veteran übernimmt das Zepter

geronimou schrieb heute 09:50

Lip-Bu Tan, welcher schon von 2022 bis 2024 reguläres Vorstandsmitglied der Intel Corporation war und bereits 2017 von dem Analyseunternehmen Relationship Science mit einem perfekten Power-Score von 100 Punkten als eine der einflussreichsten und am besten vernetzten Führungskräfte der Tech-Branche ausgezeichnet wurde, ist außerdem unter anderem in den Vorständen von Hewlett Packard Enterprise, Schneider Electric und Softbank sowie den Aufsichtsräten von Mindtree, Semiconductor Manufacturing International und UC Berceley tätig.



Lip-Bu Tan ist eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit, deren Fachwissen in der Technologiebranche, tiefgehende Beziehungen in den Produkt- und Foundry-Ökosystemen und nachweisliche Erfolge bei der Schaffung von Aktionärswert genau das sind, was Intel in seinem nächsten Chief Executive Officer brauchen wird. - Intel -