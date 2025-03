Globale Börsen im Sinkflug: Tech-Werte und US-Indizes stark betroffen

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit überwiegend Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 22.511,86 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,59%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, fällt um 0,74% auf 28.444,82 Punkte. Auch der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, zeigt mit einem Rückgang von 0,63% auf 15.210,96 Punkte eine negative Tendenz. Der TecDAX, der die Technologiewerte repräsentiert, ist mit einem Minus von 1,04% auf 3.697,47 Punkte der größte Verlierer unter den deutschen Indizes. Auch auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt sich ein ähnliches Bild. Der Dow Jones, einer der wichtigsten US-amerikanischen Indizes, verliert 1,18% und steht bei 40.827,27 Punkten. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, fällt um 1,22% auf 5.524,58 Punkte. Insgesamt zeigt sich an den internationalen Börsen ein deutlicher Abwärtstrend, wobei insbesondere die Technologiewerte im TecDAX und die großen US-Indizes Dow Jones und S&P 500 stärkere Verluste hinnehmen müssen.Die Marktteilnehmer bleiben angesichts der aktuellen Entwicklungen vorsichtig und beobachten die Lage genau.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von RWE mit einem Anstieg von 2.92%. Heidelberg Materials folgt mit 1.90%, während Rheinmetall mit 1.70% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Daimler Truck Holding führt die Negativliste mit einem Rückgang von 4.27%, gefolgt von Fresenius Medical Care mit -4.13% und Brenntag, das um 3.46% fiel.Im MDAX stechen die Topwerte hervor, angeführt von SILTRONIC AG mit einem Anstieg von 3.27%. Deutsche Lufthansa folgt mit 2.59%, während Stroeer mit 1.93% ebenfalls im Plus bleibt.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen erhebliche Rückgänge, insbesondere K+S , das um 6.52% fiel. HYPOPORT und Bilfinger folgen mit -4.19% und -4.17%.Die SDAX-Topwerte zeigen beeindruckende Zuwächse, angeführt von SMA Solar Technology mit 8.21%. mutares folgt mit 6.68% und RENK Group mit 6.35%.Die Flopwerte im SDAX sind stark negativ, mit GRENKE, das um 19.16% fiel. Sixt und SAF-HOLLAND verzeichnen Rückgänge von -4.71% und -4.30%.Im TecDAX sind die Topwerte ebenfalls positiv, angeführt von Formycon mit 4.94%. SILTRONIC AG und Nordex folgen mit 3.27% und 1.37%.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls Verluste, mit TeamViewer, das um 3.98% fiel. ATOSS Software und Infineon Technologies verzeichnen Rückgänge von -3.82% und -2.67%.Im Dow Jones sind die Topwerte moderat, mit Verizon Communications, das um 2.23% zulegte. Merck & Co und Travelers Companies folgen mit 1.55% und 1.26%.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, angeführt von The Home Depot mit -4.06%. Walt Disney und Salesforce verzeichnen Rückgänge von -2.49% und -4.14%.Die Topwerte im S&P 500 sind besonders stark, mit Intel , das um 15.84% zulegte. Dollar Tree und Dollar General Corporation folgen mit 6.43% und 5.10%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls signifikante Verluste, angeführt von Ulta Beauty mit -4.32%. Salesforce und CBRE Group Registered (A) folgen mit -4.14% und -4.18%.