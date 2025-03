Aktien Frankfurt Schluss Dax beendet unruhigen Handel im Minus Der Dax hat am Donnerstag nach einigen Kursschwankungen letztlich Verluste erlitten. Mit einem Minus von 0,48 Prozent auf 22.567,14 Punkte knüpfte der deutsche Leitindex wieder an seinen vortags unterbrochenen Abwärtstrend an. Vom noch jungen …