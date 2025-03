Schwarz Digits launcht App für Endkunden und veröffentlicht dritten Cyber Security Report (FOTO)

Neckarsulm (ots) -



- Geopolitische Verwerfungen und ihre Implikationen für die digitale

Souveränität Deutschlands und Europas stehen bei der diesjährigen Cyber

Security Conference by Schwarz Digits im Fokus - mit hochrangigen Vertretern

aus Politik, öffentlicher Hand, Nachrichtendiensten und Wirtschaft.

- Im Rahmen der Konferenz veröffentlicht Schwarz Digits im dritten Jahr in Folge

den Cyber Security Report. Anhand einer repräsentativen Umfrage zeigt der

Bericht die Perspektive deutscher Unternehmen auf Cybersicherheit, hybride

Bedrohungen auf kritische Infrastrukturen vom Meeresboden bis in den Weltraum

und die Gefahren von Sextortion auf.

- Schwarz Digits stellt die App omniac für Verbraucher vor, die kontinuierlich

überwacht, ob persönliche Daten von Datenlecks und Cyberangriffen betroffen

sind - von Crypto Wallets über Passwörter bis hin zum Führerschein.



Aufgrund geopolitischer Spannungen und technologischer Fortschritte haben sich

Wettbewerb und Sicherheitslage im Digitalen rasant verschärft. Bei der Cyber

Security Conference by Schwarz Digits, die am 12. und 13. März in Heilbronn

stattfindet, stehen damit verbundene Herausforderungen im Mittelpunkt.







Gefahr für unsere Sicherheit und Souveränität", erklärt Dr. Volker Wissing,

Bundesminister für Digitales und Verkehr. "Europa ist auch in Cyberfragen

zunehmend auf sich allein gestellt und muss jetzt entschlossen handeln. Es ist

an der Zeit, dass wir uns von den Abhängigkeiten aus dem Ausland befreien und

stattdessen eigene, europäische Lösungen im Bereich der Cybersicherheit fördern

und unterstützen. Nur so können wir unsere digitale Souveränität wahren und

unsere Bürger und Unternehmen effektiv schützen."



"Deutschland und Europa müssen die Nutzung und wirksame Absicherung kritischer

Systeme unter der Kontrolle nationaler und europäischer Akteure gewährleisten

können", führt Claudia Plattner, Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in

der Informationstechnik (BSI) auf der Konferenz aus. "Digitale Produkte und

Services sicher nutzbar zu machen, kann aber nicht gleichbedeutend damit sein,

nur noch Produkte und Services 'made in Germany' oder 'made in Europe' zu

verwenden. Es kommt auch darauf an, bestehende Produkte und Services technisch

so zu härten und zu gestalten, dass ihre sichere, kontrollierte Nutzung unter

allen Umständen möglich ist."



Carsten Meywirth, Leiter der Abteilung Cybercrime im Bundeskriminalamt erläutert

in seiner Keynote: "Cyberbedrohungen betreffen nicht nur Unternehmen oder

Behörden. Die allgegenwärtige Digitalisierung im Privaten führt zu immer Seite 2 ► Seite 1 von 2





"Die Cyberbedrohungslage ist längst nicht mehr abstrakt, sondern eine akuteGefahr für unsere Sicherheit und Souveränität", erklärt Dr. Volker Wissing,Bundesminister für Digitales und Verkehr. "Europa ist auch in Cyberfragenzunehmend auf sich allein gestellt und muss jetzt entschlossen handeln. Es istan der Zeit, dass wir uns von den Abhängigkeiten aus dem Ausland befreien undstattdessen eigene, europäische Lösungen im Bereich der Cybersicherheit fördernund unterstützen. Nur so können wir unsere digitale Souveränität wahren undunsere Bürger und Unternehmen effektiv schützen.""Deutschland und Europa müssen die Nutzung und wirksame Absicherung kritischerSysteme unter der Kontrolle nationaler und europäischer Akteure gewährleistenkönnen", führt Claudia Plattner, Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit inder Informationstechnik (BSI) auf der Konferenz aus. "Digitale Produkte undServices sicher nutzbar zu machen, kann aber nicht gleichbedeutend damit sein,nur noch Produkte und Services 'made in Germany' oder 'made in Europe' zuverwenden. Es kommt auch darauf an, bestehende Produkte und Services technischso zu härten und zu gestalten, dass ihre sichere, kontrollierte Nutzung unterallen Umständen möglich ist."Carsten Meywirth, Leiter der Abteilung Cybercrime im Bundeskriminalamt erläutertin seiner Keynote: "Cyberbedrohungen betreffen nicht nur Unternehmen oderBehörden. Die allgegenwärtige Digitalisierung im Privaten führt zu immer