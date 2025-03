Leichte Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,08 Prozent auf 110,73 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen lag bei 4,30 Prozent.

Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind in der vergangenen Woche unerwartet gesunken. Sie sprechen für einen weiterhin robusten Arbeitsmarkt in den USA - auch wenn er sich zuletzt etwas abgekühlt hat. Sorgen bereitet Ökonomen jedoch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Die erratische Politik dürfte das Wirtschaftswachstum belasten und damit auch den Arbeitsmarkt.

Trump hat der EU mit Zöllen von 200 Prozent auf Wein, Champagner und andere alkoholische Getränke aus Frankreich und anderen EU-Staaten gedroht. Die USA würden diese Zölle in Kürze erheben, wenn die EU nicht den geplanten Zoll auf amerikanischen Whiskey zurücknehme. Zudem sind nach den von Trump verhängten Zöllen auf alle Stahl- und Aluminiumimporte in Höhe von 25 Prozent kanadische Gegenzölle in Kraft getreten./jsl/nas