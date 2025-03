ATX verliert

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Donnerstag nach der Vortageserholung wieder mit Kursverlusten geschlossen. Der heimische Leitindex ATX gab weitere 0,25 Prozent auf 4.189,54 Einheiten ab und verbuchte damit seinen 4. Minustag in fünf Sitzungen. Auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street ging es im Verlauf in den Minusbereich.

Die Volatilität an den Finanzmärkten ist weiterhin erhöht, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Dabei spielen weltpolitische Ereignisse eine große Rolle und nicht zu vergessen die erratische Zollpolitik von Donald Trump, die ebenfalls für Unsicherheit sorgt, hieß es weiter von den Experten.