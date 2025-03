DZ BANK stuft GENERALI SPA auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Generali nach Zahlen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, den fairen Wert aber von 28 auf 29 Euro angehoben. Der Versicherer habe mit den guten Jahresresultaten die auch im Branchenvergleich ambitionierten Finanzziele seines Strategieplans für 2022 bis 2024 erreicht, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Nun seien die Italiener "fundamental in einer guten Ausgangssituation, um die noch etwas höher gesteckten Ziele für die nächsten drei Jahre zu erreichen". Der Aktienkurs bilde das allerdings schon mehr als hinreichend ab./gl/nguVeröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2025 / 16:59 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2025 / 17:14 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 31,81EUR auf Tradegate (13. März 2025, 18:26 Uhr) gehandelt.