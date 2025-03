Gerresheimer - Aktie im Rampenlicht - 13.03.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Gerresheimer in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +2,09 % bestehen.

Mit einer Performance von -6,35 % musste die Gerresheimer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,92 % geändert.

Der Dax hat am Donnerstag nach einigen Kursschwankungen letztlich Verluste erlitten. Mit einem Minus von 0,48 Prozent auf 22.567,14 Punkte knüpfte der deutsche Leitindex wieder an seinen vortags unterbrochenen Abwärtstrend an. Vom noch jungen …

ROUNDUP 3: K+S hofft auf weitere Kalipreisbelebung - Anleger aber enttäuscht KASSEL/FRANKFURT - Der Düngemittelhersteller K+S traut sich nach einem Gewinnrückgang 2024 im neuen Jahr bei weiterer Kalipreisbelebung im besten Fall eine deutliche …

Der Dax hat am Donnerstag nach einer Berg- und Talfahrt am Nachmittag wieder nach unten abgedreht. Zwischenzeitlich hatte der Leitindex seine klaren Anfangsverluste mehr als wettgemacht und dabei rund 300 Punkte über seinem Tagestief gelegen. …