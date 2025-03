Kering ernennt Balenciaga-Kreativdirektor Gvasalia zu neuem Gucci-Chefdesigner

PARIS/FLORENZ (dpa-AFX) - Der Luxuskonzern Kering hat Balenciaga-Kreativdirektor Demna Gvasalia zum neuen künstlerischen Leiter seiner strauchelnden Marke Gucci ernannt. Gvasalia, der seit 2015 den Stil bei Balenciaga verantwortet hat, solle ab Juli 2025 das Ruder bei den Italienern herumreißen, wie der LVMH-Konkurrent am Donnerstag in Paris mitteilte. Seine kreative Stärke sei "genau das, was Gucci braucht", sagte Kering-Chef Francois-Henri Pinault demnach.

Zuletzt verzeichnete Kering nach eigenen Angaben eine gute Nachfrage nach Balenciaga-Lederwaren, während der Umsatz von Gucci im Abschlussquartal auf vergleichbarer Basis um fast ein Viertel einbrach. Anfang Februar trennte sich dann das italienische Luxus-Modehaus Gucci dann von seinem Kreativdirektor Sabato De Sarno./ngu/la

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,30 % und einem Kurs von 605,5 auf Tradegate (13. März 2025, 18:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um -8,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,66 %. Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 317,44 Mrd.. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 13,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0500 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 745,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 695,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 800,00EUR was eine Bandbreite von +14,91 %/+32,28 % bedeutet.