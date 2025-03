Börsen Update USA - 13.03. - US Tech 100 schwach -1,08 %

Der Dow Jones steht bei 40.937,49 PKT und verliert bisher -0,91 %.

Top-Werte: Verizon Communications +2,93 %, NVIDIA +1,81 %, Travelers Companies +1,75 %, Merck & Co +1,75 %, Boeing +1,25 %

Flop-Werte: The Home Depot -4,14 %, Salesforce -3,58 %, Apple -2,09 %, Amazon -1,92 %, 3M -1,70 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 19.336,92 PKT und fällt um -1,08 %.

Top-Werte: Intel +4,42 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) +2,32 %, Electronic Arts +2,18 %, T-Mobile US +2,12 %, Exelon +1,99 %

Flop-Werte: Adobe -9,31 %, The Trade Desk Registered (A) -7,15 %, Atlassian Registered (A) -5,83 %, MongoDB Registered (A) -4,92 %, Airbnb Registered (A) -4,43 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:52) bei 5.545,84 PKT und fällt um -0,84 %.

Top-Werte: Dollar Tree +5,35 %, Newmont Corporation +5,11 %, Intel +4,42 %, Southwest Airlines +4,21 %, Dollar General Corporation +4,15 %

Flop-Werte: Adobe -9,31 %, Lamb Weston Holdings -6,15 %, Live Nation Entertainment -5,85 %, Texas Pacific Land -5,01 %, Super Micro Computer -4,91 %