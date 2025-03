ostchinesische Stadt Quanzhou reitet auf der Welle der kulturellen Wiederbelebung zum Tourismusboom

BEIJING, 13. März 2025 /PRNewswire/ -- Quanzhou, eine historische Küstenstadt in der südostchinesischen Provinz Fujian, verzeichnete während des Frühlingsfestes 2025 ein robustes Tourismuswachstum mit 10,12 Millionen Besuchen und Tourismuseinnahmen in Höhe von 10,1 Milliarden Yuan (fast 1,4 Milliarden US-Dollar), was einem Anstieg von 23,6 Prozent bzw. 25,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, und führte damit die Liste der „2025 Top 10 Hottest Festive Towns" von Mafengwo an.

Die traditionellen darstellende Künste haben den Boom angeheizt. Das Marionettentheater von Quanzhou führte während der Feiertage 94 Vorstellungen auf, die über 30.000 Zuschauer anlockten und 2 Millionen Yuan einspielten. Aufgrund der großen Nachfrage wurden die täglichen Aufführungen auf sieben Shows ausgeweitet, und die Online-Tickets waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Über 300 Opernaufführungen zum immateriellen Kulturerbe, darunter die Liyuan-Oper und die Gaojia-Oper, zogen vor allem ein junges Publikum an.